DIRETTA/ Torna il doppio senso a Torre del Greco: come sta andando il primo giorno

Alcune tra le più importanti e trafficate strade di Torre del Greco sono tornate a doppio senso dalle 10 di questa mattina, 15 novembre: si tratta di via Purgatorio, via Nazionale, via De Gasperi, viale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Doppio senso a Torre del Greco: come sta andando

Era stata una promessa elettorale del sindaco Luigi Mennella ed è stata realizzata a 5 mesi e mezzo dalla sua elezione: riportare alcune importanti arterie cittadine alla circolazione a doppio senso di marcia, smontando di fatto la “grande rotatoria” voluta 12 anni fa dall’ex sindaco (e rivale proprio dell’avvocato Mennella al ballottaggio) Ciro Borriello. Un provvedimento di viabilità che potrebbe sembrare di scarsa importanza ma che in un contesto urbanistico come Torre del Greco, densamente abitato ed esteso, incide direttamente sulla qualità della vita e sul business di tante attività commerciali della zona.

L’adeguatezza dei sensi di circolazione ha diviso la città in “pro” e “contro” per anni, ma ha sollevato alcune problematiche oggettive: il carico di mezzi pesanti e di un eccessivo flusso di auto costretto al transito nella centralissima piazza Luigi Palomba e strade urbane limitrofe, inadeguate a sopportare questo traffico. In secondo luogo, l’assenza di alternative percorribili qualora una delle due strade parallele e viaggianti in direzione contraria (via Purgatorio e viale Dalla Chiesa) dovesse essere interrotta per cause di forza maggiore.

Piazza Palomba è un “giardino”, S.Antonio nel “solito” inferno

Una falsa partenza causata, probabilmente, da un errore di coordinamento tra le varie forze del comune impegnate sul campo: alle prime luci dell’alba la nuova segnaletica era già stata scoperta, mandando in confusione gli automobilisti che hanno cominciato ad “autogestirsi” in maniera prevedibilmente caotica ben prima delle ore 10 in cui sarebbe dovuto scattare il nuovo corso di viabilità. E ben prima dell’entrata in servizio degli agenti di polizia municipale, mandando così la città allo sbando.

La situazione è poi gradualmente tornata entro ranghi di normalità: abbiamo seguito con una lunga diretta streaming la situazione della viabilità a partire da piazza Luigi Palomba alle ore 9.50 ed il primo impatto è stato quello di una piazza restituita alla vivibilità di un centro cittadino. Due soli agenti della municipale nei pressi della chiesa del Carmine, soprattutto ad indicare il nuovo senso stradale di I vico Giardino del Carmine, da oggi percorribile solo in direzione di via Napoli.

La diretta streaming del nuovo “doppio senso”

Una piazza tornata sostanzialmente libera dal grande traffico: la stessa sensazione si avverte risalendo via Purgatorio, dove le auto in transito sono pochissime ed il traffico scorrevole. Qualche difficoltà per chi, anche condizionato dalle abitudini, ha affrontato contromano il tratto di via Purgatorio compreso tra via Circumvallazione e via Giovanni Battista: oggi percorribile in direzione Torre Annunziata, fino a ieri solo in senso opposto.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Durante la passeggiata in diretta streaming si nota come il traffico vada intensificandosi verso via S.Antonio. Nel percorso incontriamo il consigliere comunale Domenico Maida, tra i principali promotori di questo ritorno al passato: “Ringrazio il sindaco Mennella per aver appoggiato in tempi brevi questa iniziativa, è la dimostrazione che questa amministrazione fa davvero le cose che promette”. Sono le parole di Maida che non ha dubbi sulla bontà del provvedimento: “Evidente che nei primi giorni ci siano dei disagi ma sono sicuro che alla fine saranno visibili solo i vantaggi: ci sono attività commerciali che per una precisa scelta politica legata al senso unico di circolazione hanno dovuto chiudere i battenti“.

Via Nazionale paralizzata, opinioni contrastanti

Alla rotonda di S.Antonio sono particolarmente visibili i disagi legati alla situazione: gli automobilisti che arrivano dalla periferia sud lamentano di lunghe attese in coda nel traffico, peggiori di quelle alle quali erano abituati. Ma le opinioni sono contrastanti tra gli stessi commercianti che hanno appoggiato il nuovo provvedimento: in effetti, più che il senso di marcia, sembra preoccupante la mancanza di parcheggi adeguati che permettano di defluire rapidamente. Diversi appelli, poi, ad un uso responsabile dei veicoli: tanti i commenti, in strada e sui social, ammoniscono sull’abitudine dei cittadini torresi ad un uso eccessivo dell’auto, in tante situazioni nelle quali sarebbe ugualmente comodo camminare a piedi.

Situazione analoga scendendo via De Gasperi, con discrete code di auto provenienti da via Litoranea in un percorso tutto sommato scorrevole: colpisce, infatti, che gran parte degli ingorghi si sono formati in direzione dalla periferia al centro (e alle strade che conducono verso l’accesso autostradale) mentre in senso contrario il percorso appariva libero. Il problema del collegamento all’autostrada dovrebbe però in parte essere tamponato con il perfezionamento della nuova bretella e della realizzazione dei nuovi tratti che permetteranno di raggiungere i caselli senza passare dal centro cittadino: ma per veder realizzato questo progetto i tempi non sono affatto brevi.

Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa: valida (e scorrevole) alternativa

Chiudendo il nostro giro, siamo passati per l’ex viale Campania, oggi intitolata al generale Dalla Chiesa: anche questo tratto risulta essere del tutto libero da traffico. La circolazione è scorrevole – almeno in un orario in cui non c’è il traffico delle scuole – e per alcuni tratti si avverte anche un senso di “silenzio” e soprattutto di sicurezza. Altra contestazione al senso unico è sempre stata indirizzata al fatto che potesse spingere ad accelerare su alcuni tratti stradali, esponendo pedoni e veicoli ad un maggior pericolo di incidenti. Proprio in viale Campania si nota però l’assenza di polizia municipale: davanti alle nostre telecamere, alcune auto hanno imboccato la strada contromano, fortunatamente senza causare incidenti.

In conclusione, una lunga passeggiata in una giornata di bel tempo per le prime ore di un provvedimento di viabilità che cambierà, nel piccolo, le abitudini di tanti cittadini torresi. La sensazione generale è che potrebbe andar meglio, ma poteva andare molto peggio. Il traffico pare essersi “spostato” dalla centralissima piazza Luigi Palomba a zone meno centrali: le opinioni contrastanti dei cittadini sono esemplari del fatto che la viabilità diventa, alla fine, una questione soggettiva. In base ai percorsi, agli orari e alle abitudini di ciascuno, il nuovo provvedimento può apparire positivo o negativo: per avere un’idea oggettiva occorrerà tempo, settimane o mesi nei quali i cittadini assorbiranno le nuove regole e le metteranno in pratica in ogni condizione di clima e calendario. Sperando che, nel frattempo, non venga mai a mancare il buonsenso necessario alla vivibilità cittadina.