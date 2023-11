Rapina a mano armata in farmacia a Torre del Greco: acquisite le immagini di videosorveglianza

Una rapina a mano armata in una farmacia di Torre del Greco: il fatto è avvenuto ieri, 16 novembre. Sul caso stanno indagando i carabinieri della caserma Dante Iovino.

Rapina in farmacia a Torre del Greco, si cercano indizi

Una rapina a mano armata per portare via la cassa automatica di una farmacia. È accaduto ieri sera, 16 novembre, a Torre del Greco. Da una prima ricostruzione, due individui a volto coperto e armati di pistola sarebbero entrati in azione pochi minuti prima della chiusura serale. I ladri sarebbero giunti sul posto utilizzando un mezzo a due ruote, probabilmente uno scooter di grossa cilindrata.

Con la forza persuasiva delle armi avrebbero poi minacciato i dipendenti posti al bancone: ciò sarebbe avvenuto nonostante la presenza di alcuni clienti, comprensibilmente sconvolti dalla scena che si svolgeva sotto i loro occhi. I ladri, dopo essersi fatti consegnare la cassa, sarebbero poi fuggiti a bordo del mezzo a due ruote con il quale erano arrivati. I carabinieri del comando di Torre del Greco, giunti sul posto, non hanno potuto che costatare l’accaduto: acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, nel tentativo di risalire agli autori della rapina.

L’incubo malavita nella città del corallo

Torre del Greco non è certo nuova ad episodi del genere, sempre ai danni di piccoli commercianti e non solo: un copione che periodicamente si ripete nella città del corallo e che tristemente si intensifica, per consolidata “tradizione”, con l’avvicinarsi delle festività natalizie. Così aumenta anche la paura, in questi periodi, per cittadini e commercianti (le attività più frequentemente colpite sembrano essere supermarket, tabaccherie, distributori e – come in questo caso – farmacie) oggetto di queste azioni criminose.

Le attività d’indagine fanno sempre maggiormente leva sulle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso, per scovare indizi utili a ricostruire i fatti ed individuare i colpevoli. Cresce così l’esigenza e la richiesta di un sistema strutturato di videosorveglianza cittadina e di un costante monitoraggio che provi a dissuadere i malintenzionati e doni un senso di maggior sicurezza a commercianti e residenti.