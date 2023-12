Maniero dopo Monterosi-Turris: “Primo tempo indegno. Voglio restare qui”

La Turris pareggia 3-3 a Teramo contro il Monterosi in una sfida col finale pazzo. I corallini riescono a recuperare dal 2-0 al 2-3 salvo poi farsi recuperare nel finale con un gol di Vano che ha colpito in area piccola prima di tutti. I corallini hanno giocato una buona ripresa a differenza di un difficile primo tempo dove in pochi minuti sono arrivati i gol dei padroni di casa. Al termine della sfida ai microfoni della stampa si è presentato l’attaccante Riccardo Maniero che oggi è tornato al gol dopo oltre tre mesi.

Le parole di Riccardo Maniero dopo Monterosi-Turris

L’attaccante ha aperto così la sua conferenza stampa: “Abbiamo fatto un primo tempo indegno poi abbiamo fatto venti minuti del secondo tempo da grande squadra. Dopo il 2-3 ci siamo purtroppo abbassati troppo presto cominciando a subire. Per come si è sviluppata la gara, soprattutto nella ripresa, questi di stasera sono sicuramente due punti persi”.

Le parole sul suo momento personale e sui parallelismo con la Turris della scorsa stagione: “Non ho mai chiesto al mister di giocare meno. Ho accettato serenamente le scelte del tecnico. Oggi finalmente è arrivato il gol dopo tanto tempo, l’ho voluto ed anche cercato. Il rammarico più grande è purtroppo non sia servito a portare a casa i tre punti Fisicamente non stavo benissimo, ma il gol di questa sera può aiutarmi sul piano morale e per finire al meglio questo 2023. Purtroppo sembra di rivivere la medesima situazione. Adesso dobbiamo dare tutto contro il Brindisi, deve essere una finale per noi. Dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi. Speriamo di recuperare anche Luca (Giannone ndr), la sua assenza oggi si è fatta sentire”.

Sui rumors di mercato: “Il mio obiettivo è quello di rimanere a Torre del Greco, sono felice di stare qui”.