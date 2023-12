Il caso Maniero ha tenuto banco negli ultimi giorni a Torre del Greco. L’entourage del calciatore in un’intervista ad un portale di Foggia ha ammesso un interessamento vivo dei satanelli per l’attaccante della Turris. Una voce che ha smosso subito le acque in Campania che però ha subito una rapida “smentita” da parte dell’agente del calciatore. Parole che tuttavia non escludono paradossalmente un addio del calciatore al club corallino nella sessione di mercato invernale.

Matrecano smentisce l’interessamento del Foggia ma non esclude l’addio di Maniero dalla Turris

Una situazione abbastanza paradossale, una smentita anche abbastanza particolare. Salvatore Matrecano afferma che il Foggia non ha avanzato nessuna proposta né tantomeno ha contattato il procuratore per intavolare una trattativa a differenza di quello che aveva affermato il legale dell’entourage, Dario Bova: “Queste voci delle ultime ore sono assolutamente prive di fondamento. Non escludo a priori che a gennaio gli scenari possano cambiare, anche perché parliamo di un giocatore forte e che ha sempre tanto mercato. Come sempre fatto, in prossimità dell’apertura delle liste avrò un appuntamento con le società dei miei assistiti, pertanto anche con la Turris, per fare il punto della situazione su ciascuno di essi”.

L’agente ha poi parlato del momento dell’attaccante che non riesce a trovare la rete dalla terza giornata (con la doppietta al Crotone): “Riccardo è serenissimo. È un grande professionista ed è consapevole della sua forza”.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Una situazione che comunque resta in bilico, saranno decisive le due prossime sfide contro Monterosi e Brindisi per capire come si gestirà Maniero nel mercato di gennaio. La linea del presidente Colantonio sembra essere stata chiara per il prossimo calciomercato: nessuno è al sicuro, tutti in discussione e dunque dire che il calciatore rimarrà al 100% è un eufemismo.