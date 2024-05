“Lu prevete faticatore”: torna in scena al Corallo il musical su San Vincenzo Romano

Il musical “Lu prevete faticatore“ sulla vita di Vincenzo Romano, il parroco santo di Torre del Greco, torna in scena al teatro Corallo il 17 e 18 maggio 2024: aprirà una carrellata di eventi nel solco di Don Vincenzo, fino alla Notte Sacra 2024.

Torna in scena “Lu prevete faticatore” su San Vincenzo Romano

Uno spettacolo musicale nato dalla fantasia e dalla fede di Vincenzo Nocerino, che ne ha curato la regia e le musiche, insieme a Gennaro Borriello ed Aniello Di Luca: “Lu prevete faticatore” compie 15 anni, ma promette di continuare nel suo intento di diffondere coscienza sulla figura di Vincenzo Romano.

Il parroco artefice della ricostruzione di Torre del Greco, distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 1794, divenne beato nel 1963 e santo nel 2018. Una ricostruzione materiale e morale, al fianco degli ultimi utilizzando il loro stesso linguaggio. Un padre affettivo per i suoi fedeli, prima ancora che religioso.

La storia è divenuta un musical, raccontando scorci del contesto storico, dell’eterna lotta tra il bene ed il male e delle altre figure religiose che hanno caratterizzato la vita di don Vincenzo: lo spettacolo torna in scena al teatro Corallo il 17 e 18 maggio.

I biglietti in tutte le parrocchie di Torre del Greco

L’esperienza teatrale promette però di essere rivoluzionaria, immersiva come non mai, resa contemporanea nella sua fedeltà storica grazie ai tanti professionisti che orbitano attorno al progetto. Ci saranno scenografie digitali e la regia multimediale sarà affidata ad Antonio Panariello. Di Tanya Montefusco sono invece le coreografie. La produzione e l’organizzazione rientrano nella grande e complessa macchina messa in piedi dal comitato Notte Sacra Torre del Greco con il patrocinio della Regione Campania.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.30 sia venerdì 17 che sabato 18 maggio: i biglietti sono disponibili nella Basilica di Santa Croce, nelle altre parrocchie cittadine e nell’infopoint Notte Sacra in via Salvator Noto 7.

Il musical apre una serie di eventi che, nel solco di San Vincenzo Romano, si terranno in città per tutto il mese di giugno: in attesa dell’imperdibile Notte Sacra 2024, a 6 anni dalla canonizzazione del “prevete faticatore”.