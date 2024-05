Turris, incontro tra Colantonio e una parte di tifosi: confermata la volontà di abbandonare

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro “formale” tra alcuni tifosi e l’ex presidente della Turris, Antonio Colantonio nel parcheggio della “Salle”. Torre del Greco è divisa in due, tra chi vorrebbe il ritorno dei Colantonio al timone e chi invece vorrebbe un nuovo presidente alla guida della squadra corallina. Tema dell’incontro naturalmente il futuro, dove l’imprenditore non ha voluto rilasciare grosse dichiarazioni e si è limitato a spiegare la situazione, annunciando, anzi, ribadendo la sua volontà di chiudere la sua esperienza in corallino.

Colantonio incontra alcuni tifosi della Turris, Torre del Greco spaccata in due

La parte mossa nella giornata ieri è la cosiddetta “Pro-Colantonio”, che spinge per un rientro nella società del presidente uscente. L’imprenditore però ha rimandato le richieste al mittente spiegando che non intende rientrare nella società e che la decisione è stata presa. Parte di tifosi che si è attivata anche sui social con alcuni “testi” dove scrivono di “supplicare” lo stesso Colantonio a ritornare a rappresentare i colori della Turris. Messaggio chiuso con uno stravagante: “Ti preghiamo presidente di non lasciare altrimenti resta solo la Madonna”.

Sul fronte societario nulla si muove, la Turris è alla disperata ricerca di un compratore, le voci delle ultime ore sono tutt’altro che positive. All’orizzonte non c’è ancora nulla di concreto, oltre qualche timido contatto finito anzitempo non si segnalano grosse trattative in merito. Bisognerà aspettare gli ultimi giorni, come avevamo predetto anzitempo a Turris Live. Proprio sul tema nella giornata odierna dalle 12:30 saremo in onda con il direttore sportivo Rosario Primicile per fare chiarezza sulla situazione, nella speranza di dare una comunicazione chiara a tutti i tifosi corallini, che di chiarezza in questo periodo ne hanno avuta zero, tra risposte tagliate e uscite tutt’altro che positive.