Arrivano importanti novità sul futuro della Turris. A dare la notizia è l’oramai ex presidente Antonio Colantonio che con un comunicato ufficiale, pubblicato sui canali della squadra corallina, ha spiegato la situazione sul futuro della Turris. Per ora continuano a mancare aspiranti compratori, ma continua il lavoro con l’aiuto del sindaco Luigi Mennella. Lo stesso primo cittadino che ieri ai nostri microfoni, durante la presentazione della Cittadella dello Sport (con ospite il presidente del CONI, Giovanni Malagò) ha promesso massimo sostegno ed aiuto, nel possibile della sua carica, alla squadra corallina.

Le parole di Antonio Colantonio sul futuro della Turris

Sulla questione è tornato a parlare Colantonio, che non regala buone notizie ai tanti tifosi corallini che da settimane stanno cercando di capire il futuro della propria squadra. Queste sono le parole pronunciate dall’ex presidente: “Nelle ultime settimane ho avuto modo di ascoltare e contrattare con innumerevoli persone , ma ad oggi nessuna offerta concreta per l’acquisizione della S.S. Turris è stata formulata. Sono in contatto con il Sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, con il quale ci siamo seduti al tavolo ed è anche lui impegnato nella ricerca di imprenditori locali. Vorrei rimarcare e ripetere il mio disimpegno, continuerò ad operare e ad attuare tutto ciò che è in mio potere fino alla fine della stagione sportiva”.

Futuro che dunque continua ad essere poco chiaro, mentre il tempo scorre e l’inizio di giugno si avvicina, sul calendario sono cerchiate di rosso le date 4 e 12 giugno, dove ci saranno l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C e il responso del Tribunale sulla ristrutturazione del debito. Per ogni news noi vi invitiamo a seguire attentamente Turris Live, l’unico programma dedicato al mondo corallino per non perdere davvero nulla sugli aggiornamenti della vicenda che tiene col fiato sospeso i tantissimi tifosi corallini.