Nella giornata di ieri è stato presentato alla presenza di Giovanni Malagò il progetto per la Cittadella dello Sport a Torre del Greco. Il presidente del CONI, in compagnia del sindaco Luigi Mennella e parte della giunta comunale, ha visionato l’area in cui sorgerà “L’impero sportivo” cittadino. Oltre al Palazzetto dello Sport e la piscina (per cui si poserà la prima pietra a fine settembre) sarà costruito anche il futuro stadio della Turris. Proprio sulla squadra corallina il sindaco è impegnato con l’oramai ex presidente Antonio Colantonio alla ricerca di un prossimo proprietario.

Le parole di Luigi Mennella sul futuro della Turris e la Cittadella dello Sport

Le parole sulla Cittadella dello Sport: “Oggi è una giornata storica per la città perché si inizia a fare sul serio. Siamo su quest’area di 100 mila metri quadri che sarà destinata alla Cittadella dello Sport. Abbiamo avuto l’onore della presenza del presidente del Coni, Giovanni Malagò che sarà con noi anche quando metteremo la prima pietra. Inizieremo con il palazzetto dello sport e la piscina e poi lì in fondo faremo il nostro stadio per la Serie B. Sappiamo le vicende della Turris e speriamo che tutto si chiuda per il meglio. Speriamo che lo stadio possa spingere nel senso positivo”.

Sul futuro della Turris: “Ho avuto un incontro con Colantonio ieri, mi ha riferito che hanno presentato al tribunale questa istanza. Stiamo lavorando per far iscrivere la Turris al campionato. Io voglio essere chiaro: il sindaco non ha un potere sulla squadra, ma noi lavoriamo insieme per vedere cosa possiamo fare. Secondo me le basi ci sono per lavorare e guardare in modo differente il futuro. Non voglio fare promesse, però una cosa è certa: il sindaco è qui e cerca di lavorare per il bene della Turris. Compratori? Non si è parlato di compratori, però non siamo a bocce ferme“.