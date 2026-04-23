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Dolore a Torre del Greco, l’ultimo saluto a Ciro Fornito: addio al decano dei ristoratori

Apr 23, 2026 - Veronica Ronza

Dolore a Torre del Greco per la scomparsa di Ciro Fornito, decano dei ristoratori torresi, tra i fondatori dell’Associazione Pizzaioli Napoletani (APN) e proprietario del ristorante Gianni al Vesuvio.

Torre del Greco, è morto Ciro Fornito: decano dei ristoratori

Molto conosciuto a Torre del Greco, Fornito si è spento all’età di 63 anni. I funerali si sono tenuti nella mattinata di oggi, 23 aprile, presso la Parrocchia Sant’Antonio di Padova, a Torre del Greco.

La redazione di Vesuvio Live, che ha avuto il piacere di collaborare con Ciro Fornito, esprime il più sentito cordoglio per la grave perdita e partecipa con commozione al lutto della famiglia.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre