Musei gratis per tutti il 25 aprile, le meraviglie da vedere a Napoli e in Campania: l’elenco
Apr 23, 2026 - Veronica Ronza
Il 25 aprile 2026, in occasione della Festa della Liberazione, sarà consentito l’ingresso gratis presso i musei e parchi archeologici di proprietà statale, con tante meraviglie da visitare anche a Napoli e in Campania.
Musei gratis a Napoli e in Campania il 25 aprile: quali visitare
Sulla scia della Domenica al Museo, il Ministero della Cultura rinnova l’appuntamento con le visite gratuite in corrispondenza dei giorni festivi nazionali. I siti aderenti accoglieranno i visitatori nei consueti orari di apertura, consultabili attraverso i rispettivi siti web.
Di seguito i musei campani che hanno aderito all’iniziativa:
- Palazzo della Dogana dei Grani e Area Archeologica dell’Antica Abellinum, Atripalda, Avellino;
- Parco Archeologico di Aeclanum, Mirabella Eclano, Avellino;
- Centro Operativo di Benevento, Benevento;
- Teatro Romano di Benevento, Benevento;
- Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae, Alife, Caserta;
- Reggia di Caserta, Caserta;
- Museo Archeologico Nazionale di Calatia, Maddaloni, Caserta;
- Anfiteatro Campano, Santa Maria Capua Vetere, Caserta;
- Mitreo, Santa Maria Capua Vetere, Caserta;
- Museo Archeologico Nazionale di Sessa Aurunca, Sessa Aurunca, Caserta;
- Teatro Romano di Sessa Aurunca, Sessa Aurunca, Caserta;
- Museo Archeologico Nazionale dell’Agro Atellano, Succivo, Caserta;
- Museo Archeologico Nazionale di Teanum Sidicinum, Teano, Caserta;
- Certosa di San Giacomo e Museo Nazionale di Capri, Capri, Napoli;
- Parco Archeologico di Ercolano, Ercolano, Napoli;
- Villa Floridiana, Napoli;
- Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia, Napoli;
- Terme di Baia, Napoli;
- Parco Archeologico di Cuma, Napoli;
- Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli;
- Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Napoli;
- Palazzo Reale di Napoli;
- Certosa e Museo di San Martino, Napoli;
- Anfiteatro Flavio di Pozzuoli;
- Museo Archeologico Nazionale di Napoli;
- Museo Archeologico Nazionale di Nola;
- Museo Archeologico della penisola sorrentina Georges Vallet, Piano di Sorrento, Napoli;
- Parco Archeologico di Pompei, Napoli;
- Museo Archeologico Nazionale di Eboli, Salerno;
- Villa Romana e Antiquarium di Minori, Salerno;
- Certosa di San Lorenzo, Padula, Salerno;
- Museo Archeologico di Pontecagnano, Pontecagnano Faiano, Salerno;
- Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, Salerno.