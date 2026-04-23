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Musei gratis per tutti il 25 aprile, le meraviglie da vedere a Napoli e in Campania: l’elenco

Apr 23, 2026 - Veronica Ronza

Il 25 aprile 2026, in occasione della Festa della Liberazione, sarà consentito l’ingresso gratis presso i musei e parchi archeologici di proprietà statale, con tante meraviglie da visitare anche a Napoli e in Campania.

Musei gratis a Napoli e in Campania il 25 aprile: quali visitare

Sulla scia della Domenica al Museo, il Ministero della Cultura rinnova l’appuntamento con le visite gratuite in corrispondenza dei giorni festivi nazionali. I siti aderenti accoglieranno i visitatori nei consueti orari di apertura, consultabili attraverso i rispettivi siti web.

Di seguito i musei campani che hanno aderito all’iniziativa:

  • Palazzo della Dogana dei Grani e Area Archeologica dell’Antica Abellinum, Atripalda, Avellino;
  • Parco Archeologico di Aeclanum, Mirabella Eclano, Avellino;
  • Centro Operativo di Benevento, Benevento;
  • Teatro Romano di Benevento, Benevento;
  • Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae, Alife, Caserta;
  • Reggia di Caserta, Caserta;
  • Museo Archeologico Nazionale di Calatia, Maddaloni, Caserta;
  • Anfiteatro Campano, Santa Maria Capua Vetere, Caserta;
  • Mitreo, Santa Maria Capua Vetere, Caserta;
  • Museo Archeologico Nazionale di Sessa Aurunca, Sessa Aurunca, Caserta;
  • Teatro Romano di Sessa Aurunca, Sessa Aurunca, Caserta;
  • Museo Archeologico Nazionale dell’Agro Atellano, Succivo, Caserta;
  • Museo Archeologico Nazionale di Teanum Sidicinum, Teano, Caserta;
  • Certosa di San Giacomo e Museo Nazionale di Capri, Capri, Napoli;
  • Parco Archeologico di Ercolano, Ercolano, Napoli;
  • Villa Floridiana, Napoli;
  • Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia, Napoli;
  • Terme di Baia, Napoli;
  • Parco Archeologico di Cuma, Napoli;
  • Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli;
  • Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Napoli;
  • Palazzo Reale di Napoli;
  • Certosa e Museo di San Martino, Napoli;
  • Anfiteatro Flavio di Pozzuoli;
  • Museo Archeologico Nazionale di Napoli;
  • Museo Archeologico Nazionale di Nola;
  • Museo Archeologico della penisola sorrentina Georges Vallet, Piano di Sorrento, Napoli;
  • Parco Archeologico di Pompei, Napoli;
  • Museo Archeologico Nazionale di Eboli, Salerno;
  • Villa Romana e Antiquarium di Minori, Salerno;
  • Certosa di San Lorenzo, Padula, Salerno;
  • Museo Archeologico di Pontecagnano, Pontecagnano Faiano, Salerno;
  • Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, Salerno.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre