Musei gratis per tutti il 25 aprile, le meraviglie da vedere a Napoli e in Campania: l’elenco

Il 25 aprile 2026, in occasione della Festa della Liberazione, sarà consentito l’ingresso gratis presso i musei e parchi archeologici di proprietà statale, con tante meraviglie da visitare anche a Napoli e in Campania.

Musei gratis a Napoli e in Campania il 25 aprile: quali visitare

Sulla scia della Domenica al Museo, il Ministero della Cultura rinnova l’appuntamento con le visite gratuite in corrispondenza dei giorni festivi nazionali. I siti aderenti accoglieranno i visitatori nei consueti orari di apertura, consultabili attraverso i rispettivi siti web.

Di seguito i musei campani che hanno aderito all’iniziativa: