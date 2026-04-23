A Napoli apre il regno dei sapori: 10 giorni di stand e spettacoli in piazza a ingresso gratis

Dal 24 aprile al 3 maggio 2026 a Napoli, in piazza Dante, torna Saporitissimo, l’evento gastronomico dedicato ai sapori partenopei ma anche del Centro e del Sud Italia. Un vero e proprio regno del gusto che accoglierà turisti e cittadini, inebriando di profumi e sapori le strade del centro partenopeo. L’ingresso è gratis.

Saporitissimo in piazza Dante a Napoli: ingresso gratis

La manifestazione, realizzata in collaborazione con Casartigiani Napoli, darà il via a 10 giornate di stand gastronomici e tanti appuntamenti che animeranno la kermesse tra presentazioni, show cooking, laboratori e casting.

Veri protagonisti dell’evento saranno i prodotti tipici, rigorosamente italiani, che consentiranno ai visitatori di poter degustare le migliori specialità di tutto lo Stivale, in particolare prelibatezze napoletane e meridionali.

Tra le iniziative previste il Laboratorio con lo chef Salvatore Sorrentino (29 aprile alle ore 15:00), quello con il maestro pasticciere Ciro Poppella (29 aprile alle ore 17:00), il laboratorio per la realizzazione del corno napoletano maiolicato (29 aprile alle ore 18:00), tutti con la partecipazione di Lino D’Angiò nelle vesti di presentatore.

Martedì 28 aprile si terranno, invece, i casting di Miss Italia. Le ragazze interessate potranno iscriversi dalle ore 16:00 per poi effettuare i casting dalle 18:00. Non mancheranno gli spettacoli come lo show di giocoleria e fuoco di Kevlart T Fire previsto per le ore 17:00 e 18:00 del primo maggio. Domenica 26 aprile alle 11:30 e alle 12:30 ci sarà lo show di giocoleria di Alessandro Morlando.



