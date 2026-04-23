Gemelli morti folgorati a 22 anni, i genitori: “Sono nati insieme e insieme se ne sono andati”

Tragedia a Soccorso di Magione, in provincia di Perugia, dove due gemelli di 22 anni, Giacomo e Francesco Fierloni, sono morti folgorati da una scarica elettrica nel capanno di famiglia, dove addestravano gli uccelli da richiamo per la caccia.

Magione, gemelli morti folgorati: il dolore dei genitori

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, il contatto accidentale potrebbe essere stato causato da un’asta di metallo, nel tentativo dei due ragazzi probabilmente di recuperare un volatile, forse rimasto incastrato.

Poco prima avrebbero telefonato il papà per dirgli che sarebbero rientrati più tardi, essendo intenzionati ad andare a pesca. Da quel momento in poi sarebbero risultati irraggiungibili, facendo scattare l’allarme. Grazie alla posizione GPS recuperata dal cellulare della fidanzata di uno dei due, la famiglia avrebbe capito che non si erano mai spostati dal capannone.

Lì i due ragazzi sono stati ritrovati privi di vita. Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 e i tentativi di rianimazione messi in campo, per i due giovani non c’è stato nulla da fare. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.

Giacomo e Francesco lavoravano presso l’azienda termoidraulica di famiglia. Amici e conoscenti li descrivono come ragazzi genuini e buoni, sempre precisi e molto legati tra loro, accomunati dalla passione per la caccia e i volatili.

“Francesco e Giacomo erano la nostra forza, il nostro presente e il nostro domani. Sono nati insieme e insieme se ne sono andati, uniti da un legame che andava oltre la fratellanza. Uno sbaglio hanno fatto, ma come si fa. Non è giusto, noi non abbiamo più niente senza di loro” – hanno dichiarato i genitori a La Nazione.