Turris, anche Maniero nella lista dei partenti: il procuratore conferma l’interessamento del Foggia

Il calciomercato di gennaio si avvicina e arrivano i primi rumors di mercato anche in uscita per la Turris. Dopo la rivoluzione annunciata più volte dal presidente Colantonio nel mese di gennaio, sembra muoversi già qualcosa sia in entrata che in uscita. Nell’occhio del ciclone sono finiti molti “over” della rosa e dopo l’interessamento del Trapani per Giannone, iniziano le prime richieste anche da Riccardo Maniero e a confermarlo in mattinata è stato uno degli uomini del suo entourage.

Maniero-Turris, avventura al capolinea? Le ultime

A confermare la voce è Dario Bova, procuratore dell’attaccante ex Pescara tra i tanti. Secondo le sue parole rilasciate a foggiacalciomania.com, il calciatore è sul taccuino di tre squadre di Serie C ma la più interessata sembra essere il Foggia. I satanelli infatti cercano un bomber d’esperienza per un attacco che fa difficoltà ad ingranare (a rispecchiare il momento è la deludente classifica degli uomini di Cudini). Il Foggia dopo la cessione di Ogunseye al Cesena, ha perso il suo riferimento offensivo non riuscendo a trovare il successore nonostante la presenza in rosa di Tounkara, Peralta, Embalo e Tonin.

Anche Riccardo Maniero non sta vivendo la sua miglior stagione a livello di numeri, infatti il numero 19 ha siglato solo tre reti in campionato, fermandosi alla doppietta di Crotone di inizio settembre. Da lì solo difficoltà ed un rigore sbagliato contro l’Audace Cerignola. Oltre alla titolarità persa nelle ultime settimana a favore di De Felice che è riuscito anche a siglare un paio di gol, oltre a dare vivacità in un attacco che nelle ultime settimane è molto sterile.

Saranno dunque decisive le prossime settimane dove si capirà anche chi sono realmente le altre due squadre, ma delle parole del procuratore, il Foggia fa seriamente per l’attaccante e la trattativa potrebbe chiudersi già nei primi giorni di gennaio.