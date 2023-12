A Torre del Greco una piattaforma di telemedicina finanziata con i Pics

Un ambizioso progetto di telemedicina arriva a Torre del Greco grazie ai fondi Pics: si tratta di una piattaforma digitale che raccoglie dati sanitari dei pazienti e consente la tempestiva assistenza anche da remoto.

Telemedicina, sanità e cittadini più vicini

In accordo con il distretto sanitario locale (Asl Napoli 3 Sud-distretto 57) alla luce dell’invecchiamento progressivo della popolazione che investe anche Torre del Greco, grazie ai fondi Pics (Piano Integrato Città Sostenibile), approda in città una piattaforma di condivisione ed erogazione di servizi di teleassistenza domiciliare per pazienti cronici.

Il progetto consiste nella creazione di una piattaforma tecnologica: un aggregatore di dati prodotti direttamente dall’utente, che sia esso un paziente o un caregiver, oppure acquisiti tramite devices. Lo scopo è quello di rilevare parametri medici che risultino utili per effettuare la misurazione dello stato di salute di pazienti cronici, verificare l’efficacia dei piani terapeutici adottati, monitorare il livello di aderenza alla terapia, sensibilizzare e coinvolgere i pazienti nel percorso di cura.

Una “montagna” di dati per migliorare l’assistenza

Pertanto, la principale componente del sistema consiste nella possibilità di aggregare e integrare i diversi dati rilevati e renderli disponibili in maniera protetta e certificata a tutela della riservatezza e della privacy dei pazienti. A tale scopo, consente anche di svolgere un ruolo di informazione del paziente, mettendo a disposizione in modo chiaro le informazioni necessarie a permettere una scelta ponderata nel fornire il consenso informato al trattamento dei dati e dei protocolli sanitari, soprattutto nel caso di specifici percorsi diagnostico-terapeutici.

Essenziale la sinergia tra il distretto sanitario e l’ente comunale che consentirà quindi, a stretto giro, di dare il via all’ambizioso progetto che prevede tre fasi: lo sviluppo di una piattaforma applicativa di aggregazione informazione, orchestrazione ed erogazione servizi; la sperimentazione di servizi di teleassistenza e telemonitoraggio domiciliare; la prototipizzazione di sistemi e tecnologie di avanzate di protezione delle comunicazioni e dei dati.

Una volta coordinati questi dati, per l’utente sarà possibile utilizzare una semplice app per accedere ai propri dati o richiedere assistenza. Il sistema sarà in grado anche di integrare più fonti (servizi internet, app mobile e dispositivi medici connessi) con lo scopo di avvicinare il sistema sanitario e socio-assistenziale al cittadino. In questo modo, si concretizza la possibilità di rendere l’assistenza più continuativa, offrendo servizi a distanza, coordinando e organizzando meglio quelli a domicilio, con interazioni più frequenti con gli operatori o automatizzando alcune forme di contatto più operative.