Asilo nido a S.Antonio: la nuova vita di Villa Guerra grazie ai fondi Pics

Un asilo nido a Villa Guerra, nel quartiere S.Antonio a Torre del Greco

Un asilo nido con ludoteca all’interno di Villa Guerra: la struttura nei pressi delle “palazzine” di S. Antonio a Torre del Greco sarà rimessa a nuovo grazie al Programma Integrato Città Sostenibile.

Villa Guerra a Torre del Greco sarà un asilo nido

Nell’ambito dei Pics, con uno stanziamento di oltre 4 milioni e 300mila euro, si punta a riqualificare Villa Guerra destinandone gli spazi del giardino e gli ambienti ad una funzione pubblica: la nascita di un moderno asilo nido ed annessa ludoteca che potranno rispondere ai bisogni sociali dell’area e, allo stesso tempo, essere rispettosi dei valori storico‐architettonici che contraddistinguono la preziosa struttura di Torre del Greco e le relative aree esterne.

La villa è situata nelle adiacenze di un vasto agglomerato urbano di edilizia residenziale pubblica, nel popoloso quartiere torrese di Sant’Antonio: le cosiddette “palazzine”. Pertanto il recupero e la rifunzionalizzazione di questa struttura storica in asilo nido risultano particolarmente strategici potendo, potenzialmente, offrire supporto concreto alle esigenze delle famiglie di Torre del Greco che risiedono negli adiacenti alloggi popolari ed in generale nella periferia della città. Un’intervento per offrire, quindi, non soltanto un servizio essenziale che mancava al territorio, ma anche per cambiare totalmente il volto di un’area del quartiere oggi associata al degrado e all’incuria.

Asilo con ludoteca in un pezzo di storia

Villa Guerra è un ex edificio residenziale a blocco, con un significativo valore storico-architettonico in quanto testimonianza di tecniche, uso di materiali e distribuzione funzionale, tipici dei secoli XVII e XVIII. La struttura si sviluppa su tre livelli, con un piano seminterrato e una superficie interna complessiva di circa 630mq. Attualmente la struttura si presenta in uno stato di totale abbandono e degrado: ma la proposta d’intervento prevede la radicale riqualificazione degli spazi esterni ed il recupero del manufatto architettonico, finalizzati alla realizzazione di un asilo nido.