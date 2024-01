Villaggio di Natale a Torre del Greco, si prolunga fino al 6 gennaio

Il Villaggio di Natale in Villa Comunale “Vincenzo Ciaravolo” a Torre del Greco doveva chiudere i battenti con la fine dell’anno ma prolunga la sua apertura di ulteriori 6 giorni: resterà fino all’Epifania.

Villaggio di Natale aperto fino al 6 gennaio

Lo strano personaggio denominato “Felice Natale” che ha trovato casa dal 7 dicembre nel polmone verde torrese di corso Vittorio Emanuele ha riscosso decisamente grande successo tra grandi e piccoli della città del corallo e non solo. L’ultima stima, arrivata dopo il boom di presenze della vigilia di Capodanno che noi di Vesuviolive.it abbiamo trasmesso in diretta streaming, parla di 20.000 presenze complessive nelle 3 settimane di attività del Villaggio.

Una giornata, quella del 31 dicembre, all’insegna della musica, dell’animazione e del divertimento responsabile: numerosi gli inviti degli organizzatori e degli stessi commercianti del food & drink che hanno animato i viali della villa con le loro casette piene di specialità dolci, salate e di tutto ciò che occorre per brindare in compagnia. Ma con un occhio particolare a limitare le quantità di alcol durante i “cin cin” di fine anno e, soprattutto, con l’impegno a non somministrarlo ai minori. Responsabilità anche nei confronti dell’ambiente, con la promessa di rendere il villaggio “plastic free“, grazie anche ad iniziative ambientali come il “bicchiere intelligente”.

20.000 presenze finora: la stima è al ribasso

Impegni che hanno fatto il successo dell’iniziativa: i numeri parlano, come già accennato, di 20.000 presenze in 3 settimane: “Si tratta di una stima al ribasso – sottolineano gli organizzatori – poiché l’ingresso è libero e gratuito e l’unico modo per contare gli effettivi avventori è quello di conteggiare le consumazioni e gli accessi alle attrazioni”.

Così, sciolte le riserve, il Villaggio di Felice Natale sarà in Villa Ciaravolo ancora fino al 6 gennaio. Un’iniziativa che fa ben sperare per la progettazione di analoghi eventi lungo tutto il corso dell’anno appena iniziato: l’evento ha infatti coniugato lo spirito natalizio con le attrazioni per grandi e piccoli, insieme ad importanti collaborazioni di enti no-profit ed associazioni del territorio che hanno dato un’impronta sociale alla manifestazione.