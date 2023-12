Villaggio di Natale a Torre del Greco: cibo, animazione e solidarietà. L’ingresso è gratuito.

Villaggio di Natale in Villa Comunale a Torre del Greco

Continuano frementi le attività del Villaggio di Natale allestito nella Villa Comunale “Vincenzo Ciaravolo” di Torre del Greco: spettacoli, animazione e stand gastronomici terranno accesa la magia delle feste per tutto il mese di dicembre.

Il signor Felice Natale è una sorta di Babbo Natale in incognito: così si legge dalla carta d’identità esposta su pannelli e manifesti della città del corallo. E proprio nel pieno centro di Torre del Greco ha stabilito il suo villaggio: inaugurato il 7 dicembre con una folla di bambini ed adulti dagli occhi sgranati che aspettavano fuori dai cancelli in corso Vittorio Emanuele, resterà aperto al pubblico tutti i giorni, dalle 10 alle 22, fino al 31 dicembre.

Pista di pattinaggio, trenino che gira le vie del centro, giostre, dolciumi, animazione con maschere e personaggi dei cartoni nonché il dispettoso Grinch: c’è davvero di tutto nel Villaggio del Natale torrese. Ma Natale significa anche pensare al prossimo: e così nel polmone verde restituito alla città dopo gli importanti interventi di ripristino e valorizzazione, sono tante le giornate dedicate alle associazioni no-profit per dare anche una mano ai meno fortunati: Avis, ActionAid, Save The Children e Telethon, solo per citare alcuni dei partner del villaggio.

Settemila ingressi finora, molti anche da fuori Torre

Numerose le iniziative promosse per avvicinare i più piccoli alla cultura e alla scoperta della loro città: i laboratori dell’Assocoral, le iniziative per l’ambiente dell’AEC (come il “bicchiere intelligente” che contribuirà a rendere l’evento e tutte le festività torresi plastic free), la partecipazione del Comitato Notte Sacra e dell’Interact Torre del Greco. Ogni giorno una novità, ogni giorno un evento di musica, danza o recitazione che animerà il palco allestito in villa per l’occasione: tutte le info sulle pagine social di Felice Natale.

I numeri finora parlano di un successo per l’iniziativa natalizia: 10 punti food, scelti tra le più importanti realtà del territorio comunale; 7.000 gli ingressi al Villaggio del Natale che, ricordiamo, è accessibile gratuitamente per tutti. Di questi, come ha riportato il sindaco Luigi Mennella ai microfoni di VesuvioLive.it, sono diversi quelli giunti da fuori città. Sono 2.000 le persone che hanno voluto provare l’esperienza della pista di pattinaggio ed 800 quelle che hanno fatto un giro sul trenino (il quale, però, è partito solo da alcuni giorni).

Una soddisfazione per gli organizzatori, gli operatori commerciali e soprattutto per il giovanissimo pubblico, al quale saranno riservate ancora numerose sorprese da qui a fine mese. E chissà che, visti i numeri, non si decida di ripetere l’esperienza anche in periodi dell’anno non natalizi. Oppure, che Felice Natale decida di trattenersi all’ombra del Vesuvio anche per i primi giorni dell’anno che sta per arrivare.