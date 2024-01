VIDEO/ Anche a Torre del Greco c’è la pizza con l’ananas, De Leo: “Io la faccio così”

Dopo la bufera scatenata da Gino Sorbillo, anche a Torre del Greco arriva la pizza con l’ananas: è stato il pizzaiolo Luigi De Leo, patron di Pizza al Quadrato e Quadrato Gourmet, ad accogliere con ironia la trovata del collega, cimentandosi nella preparazione della ricetta che sta facendo storcere il naso agli amanti della tradizione partenopea.

Pizza con l’ananas a Torre del Greco: la sfida di Quadrato Gourmet

Pioniere della prima pizzeria gourmet di Torre del Greco e dell’area costiera vesuviana, figlio d’arte e sapiente conoscitore dell’arte bianca, Luigi De Leo, a differenza di alcuni maestri pizzaioli, ha deciso di non attaccare la new entry di casa Sorbillo ma di aprirsi al confronto e all’innovazione, provando a replicare lui stesso quel mix di sapori spesso criticato ma che, da qualche settimana, sta destando l’attenzione e la curiosità di molti.

Di certo non sarà inserita tra le prelibatezze del menù di Quadrato Gourmet – ancorato fermamente all’autentica tradizione della pizza napoletana, accompagnando un impasto ad alta digeribilità a materie prime di alta qualità – ma ciò non toglie che, chi ha avuto modo di assaggiarla, non ha dovuto faticare per mandarla giù.

Una versione alla “De Leo”, del tutto differente da quella di Sorbillo, che accosta al frutto estivo il prosciutto crudo di Parma e la mozzarella di bufala campana. L’ananas è presente sia in versione cruda che cotta, per ridurre l’acidità del prodotto stesso. Infine, una spolverata di pepe, sale, timo e l’immancabile olio extravergine di oliva.

“In questi giorni ne abbiamo sentite di cotte e di crude, con queste pizze elaborate. Io mi sono soffermato su quella con l’ananas. Io la faccio in questo modo“ – ha detto il pizzaiolo, immortalato da Vesuvio Live durante la preparazione della pizza.

Sul disco di pasta – ricavato dal panetto di pizza realizzato con pre-fermento biga al 75% di idratazione – il maestro pizzaiolo ci aggiunge inizialmente la sola mozzarella e, con un filo d’olio, inforna la pizza. All’uscita ci aggiunge, poi, l’ananas cruda e quella cotta, sale, maggiorana, timo. Infine cosparge la pizza di fette di prosciutto crudo e un filo di olio.

“Questa è la mia pizza con l’ananas. A voi i commenti. Ora sì che si chiama pizza con l’ananas, è ottima” – conclude, commentando l’assaggio della sua pizza.