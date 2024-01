Guasto improvviso, manca l’acqua a Torre del Greco: dove e quando tornerà

Manca l’acqua in alcune zone di Torre del Greco: mentre diversi cittadini sono alle prese con il disservizio, la Gori, con un’apposita nota, ha annunciato quando il servizio tornerà fruibile.

Manca l’acqua a Torre del Greco: dove e quando tornerà

Gori ha annunciato che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica in via Anzio e in tutte le traverse della zona. Il disagio sarebbe stato causato da un guasto improvviso registrato in zona e che avrebbe interrotto la normale erogazione dell’acqua.

Attualmente i tecnici sono già al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Stando a quanto comunicato le operazioni di ripristino si concluderanno nel breve, con il ritorno della normale erogazione dell’acqua che avverrà gradualmente a partire dalle ore 17.30 di oggi, 12 gennaio 2024.

“Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti” – è la raccomandazione fornita da Gori.

Arriva il freddo: i consigli di Gori per evitare danni ai contatori

Per prevenire i fenomeni di congelamento degli impianti e i contatori idrici posti all’esterno delle abitazioni, Gori invita i suoi utenti ad adottare alcuni semplici accorgimenti:

Proteggere con materiale isolante i contatori ubicati al di fuori dei fabbricati; Lasciar scorrere un filo d’acqua da un rubinetto dell’abitazione durante la notte, avendo cura di raccoglierla in un contenitore; Chiudere la chiave d’arresto per le abitazioni o altri tipi di locali non utilizzati nel periodo invernale.

Sul sito di Gori e sul relativo canale Youtube è disponibile un video che, mostrando ogni singolo passaggio, illustra come mettere in atto i consigli sopra descritti. In caso di segnalazioni di guasti e disservizi idrici è attivo il Numero Verde 800-218270, gratuito ed attivo h24.