Una canzone che parla di Torre del Greco: “Radices”, il brano di Bellacapa, è su Spotify

Si chiama Radices il brano di Bellacapa disponibile da oggi su Spotify: una canzone nata dal viscerale amore del giovanissimo cantautore, al secolo Marco Pernice, per la città di Torre del Greco.

“Radices”, su Spotify il brano che parla di Torre del Greco

Un brano caldo dal sound commovente accompagna l’ascoltatore a “vibrare” insieme alle corde di chitarra che accompagna dolcemente tutto il pezzo. “Radices” è la colonna sonora del cortometraggio omonimo, diretto da Francesco Russo, noto come Kekko Slevin, e prodotto in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili della città di Torre del Greco.

“Radices” non è solo un brano musicale, ma una dichiarazione d’amore per la città natale di Bellacapa. La canzone cattura l’anima delle radici culturali e storiche di Torre del Greco, rendendo omaggio alla sua ricca eredità. Un testo che racconta di cenere, mare, ginestra, cammei, corallo e corallini: racconta, cioè, Torre dall’inizio all’ipotetica fine, che diventa un nuovo inizio simbolicamente richiamato nel motto cittadino che chiude il brano, post fata resurgo. La voce avvolgente di Carmen Beducci si unisce alla melodia, creando un’esperienza sonora che va al di là delle semplici note.

Assessore Fiore: “Racchiude lo spirito della città”

“Sono molto felice – afferma l’assessore Anna Fiore – di avere potuto ascoltare la colonna sonora di ‘Radices-Immagini e suoni dalle ceneri’, il cortometraggio realizzato da giovani torresi dai 18 ai 34 anni”. Marco “Bellacapa” ha creato una musica delicata e intima che parla a tutte e tutti. ‘Questa in fondo è la storia di tutti gli occhi che scrutano ancora nel blu’ dice Marco, e gli occhi sono quelli di ognuno di noi”.

“Sono certa che piacerà a moltissimi perché racchiude lo spirito e la storia di Torre del Greco e delle sue importanti potenzialità, giovani compresi. Buona fortuna, inoltre, a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno lavorato a ‘Radices – Immagini e suoni dalle ceneri’, che è in concorso in molti festival non solo in Italia” conclude l’assessore.

Il cortometraggio in corsa per festival internazionali

Il cortometraggio “Radices” è infatti in concorso in numerosi festival nazionali ed internazionali, testimoniando la qualità artistica e narrativa del progetto. La produzione è frutto della collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili della città di Torre del Greco.

Dopo il percorso nei festival, il cortometraggio sarà reso disponibile al pubblico online, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi nella coinvolgente storia ed apprezzare la bellezza della città di Torre del Greco attraverso gli occhi dell’arte cinematografica. Un tributo cinematografico che si intreccia al suo connubio sonoro e musicale per un’esperienza unica di narrazione del territorio.