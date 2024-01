Lutto a Torre del Greco: si spegne lo storico tifoso della Turris, Salvatore Perez detto “Tore”

Negli ultimi minuti è arrivata una triste notizia per tutto il mondo corallino e per i cittadini di Torre del Greco. Nella mattinata è morto lo storico tifoso della Turris, Salvatore Perez detto Tore. Sempre protagonista in prima linea del tifo corallino da una vita ed amante della sua città, Tore era stimato e voluto bene da tutta la città, partendo dai suoi amici corallini, che lo hanno accompagnato in tantissime trasferte al seguito della Turris.

Le parole della Turris sulla scomparsa di Salvatore Perez

La notizia arrivata nella mattinata ha generato molto malumore, sui social aumentano minuto dopo minuto i post e gli apprezzamenti di stima di tutti i suoi “compagni di viaggio” di fede corallina che ci hanno fortemente tenuto a raccontare un ricordo o un viaggio o una trasferta domenicale con Tore Perez. Sull’accaduto si è espressa anche la Turris che ha voluto ricordare Salvatore con un bel posto sui propri canali social, dando il giusto tributo ad una delle bandiere storiche del tifo corallino: “Ci ha lasciato un tifoso storico, una vera e propria istituzione per gli sportivi torresi. La scomparsa di Salvatore Perez è una perdita enorme per tutto il mondo Turris. La società porge le più sentite condoglianze alla famiglia Perez. Ciao Tore”.