GNV a Torre del Greco, 2 giorni di assunzioni. Dagli operai ai pizzaioli: le figure ricercate

Per la prima volta a Torre del Greco arriva la nuova campagna di recruiting di GNV, l’affermata compagnia di navigazione, appartenente al gruppo MSC Crociere, che proprio dalla città corallina lancia le selezioni per le 500 nuove assunzioni da finalizzare in vista della prossima stagione estiva: si terranno due incontri, rispettivamente mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio, presso l’Hotel Poseidon dove i candidati, in linea con i requisiti previsti per le figure ricercate, potranno sostenere un colloquio.

GNV a Torre del Greco, 2 giorni di assunzioni: figure ricercate

La grande compagnia di traghetti sta organizzando una serie di open day dedicati alla conoscenza e selezione dei nuovi candidati. Il primo incontro si terrà proprio a Torre del Greco con un doppio appuntamento nelle giornate di mercoledì 24 gennaio (dalle 14 alle 19) e giovedì 25 gennaio (dalle 9 alle 17) presso l’Hotel Poseidon di via Cesare Battisti.

I candidati potranno svolgere in sede un primo colloquio conoscitivo entrando in contatto con l’azienda stessa per conoscerne i potenziali percorsi di carriera e scoprire come si svolge la vita di bordo. Le assunzioni sono rivolte a personale di Macchina e di Coperta come ufficiali, ottonai, operai e frigoristi ma anche personale di gestione dell’hotel come commissari, assistenti ufficio, cuochi, pizzaioli, garzoni e piccoli di camera. Si selezionano, inoltre, candidati che conoscano le lingue, in particolare l’arabo, il francese e lo spagnolo.

Coloro che vorranno presentarsi all’open day dovranno portare con sé il proprio curriculum aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi SCTW. La candidatura verrà valutata anche per i soggetti che non hanno esperienza nel settore che, in caso di accettazione, saranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguito in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione.

Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di training a bordo organizzate in collaborazione con MSC Training Center che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere.

La campagna di recruiting, dopo la tappa di Torre del Greco, proseguirà toccando le seguenti città: Potenza, Bari, Catanzaro e Palermo. Gli interessati possono inviare il proprio CV anche collegandosi direttamente al sito ufficiale di GNV, all’interno della sezione Lavora con noi. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it.