Turris, l’Avellino ci prova per Frascatore: le ultime sulla trattativa

Oltre ad una situazione molto complicata, tra momento di forma e la scelta dell’allenatore, la Turris deve dare uno sguardo anche al mercato. Infatti le trattative vanno avanti e in sede di cessioni c’è sempre più richiesta per il difensore Paolo Frascatore. Il centrale corallino, titolare fisso nella difesa a tre nell’ultimo periodo è nel mirino dell’Avellino che ha perso il difensore, Simone Benedetti, ha deciso di puntare sul calciatore ex Pescara e Roma tra le tante.

L’Avellino ci prova per Frascatore, le ultime da casa Turris

Saltato per infortunio il difensore Simone Benedetti, che ha chiuso anzitempo la sua stagione con l’Avellino. I lupi sono alla ricerca di un difensore per non far mancare le alternative a Michele Pazienza. L’obiettivo numero uno è il difensore della Turris, Paolo Frascatore. Per ora la trattativa è in uno stato iniziale, con l’Avellino che già in passato ci aveva provato per il centrale romano, incassando però una risposta negativa.

La Turris naturalmente prima di prendere ogni decisione vuole aspettare di sciogliere il nodo allenatore, che darà o meno il via libera per la cessione del difensore. Sicuramente questa uscita porterebbe ad un ulteriore acquisto nel reparto arretrato e dunque anche in caso di cessione, i tempi non saranno stretti e ci vorrà più di qualche giorno per dare una risposta positiva o negativa.