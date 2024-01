Distruggono la casa occupata abusivamente a Torre, la proprietaria: “Tanta rabbia”

Si è rivolta al deputato Francesco Emilio Borrelli la proprietaria di una casa di Torre del Greco letteralmente distrutta dall’occupante abusiva, costretta a sgomberare l’appartamento per lasciarlo alla legittima titolare.

Torre del Greco, le occupano la casa e poi gliela distruggono

“Ho avuto questo appartamento in eredità da mio padre. Ora per dispetto me lo hanno distrutto. Sono senza parole, provo solo tanta rabbia” – ha raccontato la donna rientrata all’interno della sua abitazione, messa a soqquadro dall’occupante che si era impossessata abusivamente dell’immobile.

Dopo mille battaglie legali, la proprietaria è riuscita ad ottenere nuovamente l’appartamento, ritrovandolo completamente distrutto tra buchi nei muri, scritte con lo spray ovunque, muri divelti, mobili distrutti e persino escrementi di cane lasciati sul pavimento. Dalla cucina alla camera da letto, passando per la cameretta al terrazzo: ogni singola stanza è stata imbrattata e danneggiata, rendendo la casa praticamente invivibile allo stato attuale.

“Vengono tutelati più gli occupanti abusivi che i proprietari degli appartamenti o i legittimi assegnatari e questa è una cosa sulla quale non ci capacitiamo e per cui ci battiamo da anni. Qual è il prezzo da pagare per avere un po’ di giustizia? Una casa distrutta? I ricordi di una vita mandati in fumo? Noi continueremo a stare dalla parte delle vittime” – ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha diffuso sui suoi canali social il video girato dalla vittima che mostra l’appartamento in subbuglio.