Torre del Greco, morto a 20 anni sotto un treno. EAV: “Era seduto al centro del binario”

Oggi 3 febbraio riprende la circolazione tra Torre del Greco e Torre Annunziata: l’intera linea è stata ripristinata a seguito della tragedia che si è verificata nella serata di ieri quando un ragazzo, di soli 20 anni, sarebbe morto dopo essere stato investito da un treno della circumvesuviana.

Ragazzo morto sotto un treno a Torre del Greco

“Aggiornamento interruzione tra Torre del Greco e Torre Annunziata: a partire da inizio servizio di oggi 3 febbraio la circolazione riprenderà regolarmente sull’intera linea“ – è l’ultimo avviso pubblicato sui canali ufficiali dell’Ente Autonomo Volturno.

Il dramma si sarebbe verificato nei pressi della stazione di Sant’Antonio, a Torre del Greco. Qui il giovane, che si trovava seduto sui binari, sarebbe stato investito dal treno in transito che, non riuscendo a bloccarsi in tempo, lo avrebbe travolto in pieno.

Ad annunciare il motivo dell’interruzione del servizio era stato lo stesso presidente EAV, Umberto de Gregorio, annunciando: “Aveva appena 20 anni. Suicidio sulla vesuviana. Un ragazzo seduto al centro del binario tra le due rotaie, subito dopo la curva. Non c’è stato tempo per fermare il treno. Quanta disperazione c’è in giro, quanta impotenza ad ascoltare e riaccoglierla”.

“Un abbraccio al macchinista ed al capotreno che hanno vissuto questa terribile esperienza. Un abbraccio alla famiglia del povero ragazzo e misericordia per lui. Stamattina un altro tentativo di suicidio, di un altro ragazzo, vicino al rione Trieste, è stato sventato ma non sempre si riesce”.

Pare, dunque, si tratti di probabile suicidio ma saranno le autorità competenti a far luce sull’intera vicenda, ricostruendo il dramma che ha scosso i dipendenti dell’azienda e i cittadini. Al momento non resta altro che il dolore di un’intera comunità affranta per la prematura scomparsa di un giovane.