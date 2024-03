È morto all’età di 76 anni Antonio Mennella, il padre fondatore della storica pasticceria e gelateria di Torre del Greco che oggi conta numerosi punti vendita sparsi per la Campania. Diventato negli anni un vero e proprio must, il marchio Mennella è stato lanciato da Antonio nel lontano 1969, anno in cui aprì il suo primo negozio.

Quando Antonio Mennella lanciò il Latte di Mandorla: ha dissetato generazioni di torresi

Il prodotto probabilmente più identitario della sua filosofia dolciaria è il famosissimo Latte di Mandorla, oggi venduto anche nei supermercati, che viene prodotto ancora in maniera artigianale nei laboratori di Torre del Greco, seguendo un’antica ricetta della famiglia Mennella.

Una vera e propria tradizione, quella lanciata da Antonio oltre cinquant’anni fa, che ancora oggi è tra le più apprezzate del territorio. Il Latte di Mandorla è composto da ingredienti semplici come acqua, zucchero e mandorle pugliesi di 1ª scelta. Lo si beve al banco del bar ed è venduto in bottiglie da 1 litro nei negozi fisici o anche online.

Del tutto privo di conservanti e derivati industriali, il Latte di Mandorla Mennella viene imbottigliato in vetro e presenta un profumo intenso e una consistenza densa che avvolge il palato sin dal primo sorso. Un nettare di naturale bontà che ha dissetato generazioni di torresi e che oggi viene apprezzato in tutta la regione.