Disastroso incidente in via Circumvallazione: distrutto l’orologio pubblico

Un grave incidente in via Circumvallazione a Torre del Greco, nei pressi dell’incrocio con via Guglielmo Marconi e via Vittorio Veneto, avvenuto presumibilmente nella notte tra il 4 ed il 5 aprile: danneggiato un palo della videosorveglianza e distrutto un orologio.

Incidente in Circumvallazione, distrutto l’orologio pubblico

Certamente è stata una brutta nottata per il protagonista dell’incidente avvenuto in via Circumvallazione a Torre del Greco, del quale al momento si sa ancora poco circa colpevoli e dinamiche. Ciò che appare visibile, alle prime ore dell’alba, sono gli effetti del sinistro ed i residui rimasti sull’asfalto che possono far intuire facilmente che si sia trattato di un evento abbastanza grave.

Una pericolosa scia di olio che si allunga verso la sede stradale, detriti riconducibili ad un veicolo, auto o moto, di colore scuro e pezzi di vetro distrutti. Addirittura componenti del vano motore, il tubo d’innesto del serbatoio del liquido per il lavavetri ed una vistosa ammaccatura sul solido palo che, all’incrocio, sostiene i componenti dell’impianto di videosorveglianza.

Ma la cosa che maggiormente ha attirato la vista e l’attenzione dei curiosi è quell’orologio, caduto a terra presumibilmente per l’urto ed ormai distrutto dall’incidente. Le lancette sono bloccate sulle 2.45 circa, orario nel quale è plausibile, quindi, collocare l’accaduto.

L’impatto nella notte, forse dovuto alla velocità

Al momento non è noto quali e quanti veicoli siano stati coinvolti nell’impatto e se l’evento abbia causato feriti. La dinamica che si può presumere, a giudicare dal vistoso colpo sul montante della videosorveglianza, è quella di un veicolo fuori controllo che provenendo da via Veneto o dal tratto rettilineo di via Circumvallazione abbia impattato a grande velocità – a giudicare dagli effetti del colpo – contro la struttura in ferro, per poi ruotare verso destra e colpire, di rimbalzo, il palo con l’orologio.

Il sostegno, infatti, pare non aver subìto grossi danni da impatto: ma il meccanismo che sosteneva è rovinosamente caduto distruggendosi. Dopo l’augurio che nessuno si sia fatto “troppo male”, uno dei cittadini curiosi presenti sul posto ha affrontato la scena con triste ironia: “E dire che avevano da poco messo l’ora avanti…”.

Aggiornamento delle ore 11:00

Grazie alla foto di Giammarco sul gruppo Succede a Torre del Greco si è riuscito a capire di più sulla dinamica dell’incidente. Presumibilmente l’auto ha sbattuto col lato sinistro su un primo palo, per poi andare a colpire quello che sosteneva l’orologio caduto. Non si conoscono ancora le condizioni del conducente e se ci sono eventuali feriti e passeggeri.