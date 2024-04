Water abbandonato in strada, Mennella: “Gesto vergognoso. Risaliremo all’identità dell’autore”

L’ennesimo post del sindaco Luigi Mennella sui rifiuti abbandonati in strada. Quella del primo cittadino è una lotta annunciata e puntualmente portata avanti, in una città che man mano sta acquistando sempre più decoro ma che ogni tanto deve fare ancora i conti con l’inciviltà di alcuni che abbandonano rifiuti in strada: materassi, mobili, addirittura i servizi igienici. Il primo cittadino di Torre del Greco non esclude che possano essere delle azioni premeditate per screditarlo.

Water in strada, Mennella: “Risaliremo all’identità di chi l’ha abbandonato”

“Quanto accaduto questa mattina in via Vittorio Veneto è vergognoso – afferma il sindaco Luigi Mennella – L’abbandono di un servizio igienico in pieno centro cittadino e per giunta a ridosso di un istituto comprensivo, è un atto gravissimo, per il quale abbiamo dato subito mandato alle autorità preposte al fine di recuperare le immagini degli impianti di video sorveglianza della zona, con il proposito di risalire all’identità di questo eco-criminale. Per giunta qualcuno ha ipotizzato che tale atto sia da leggere come un attacco personale al sottoscritto, vista la zona dove è avvenuto il deposito illegale”.

“Voglio sperare non sia così, anche perché l’autore di questo ignobile gesto avrebbe raggiunto l’obiettivo opposto: non solo queste cose non ci fermano, ma anzi ci spronano ad andare avanti lungo il percorso intrapreso. Il percorso del cambiamento rispetto a quanto registrato in passato, condiviso dalla stragrande maggioranza dei nostri cittadini, che approfitto per ringraziare per gli sforzi e gli impegni quotidiani profusi per aiutare nel proprio lavoro la nostra amministrazione comunale”.