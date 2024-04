Si terrà il 12 aprile a Torre del Greco il Career Day dedicato alle professioni del mare aperto agli studenti e a tutti i soggetti in cerca di un lavoro che potranno sostenere dei colloqui con i vertici delle più grandi compagnie di navigazione, dalla Snav alla Caremar. Un’occasione unica per entrare a far parte di alcune delle aziende più rinomate del settore. L’appuntamento è previsto per venerdì dalle 9 alle 13 presso i locali dell’Incubatore Stecca, in via Calastro 8.

Career Day a Torre del Greco: lavoro e colloqui con grandi aziende

Si tratta del primo ed unico Career Day in Campania dedicato alle professioni del mare che si terrà proprio nella cittadina torrese, nell’area ex Mulini Marzoli. L’evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, in sinergia con l’Incubatore Stecca, è un’iniziativa promossa nell’ambito di un ciclo di incontri già avviato da Assarmatori e che vedrà la partecipazione delle principali compagnie di navigazione aderenti all’associazione stessa.

Come riportato nella locandina dell’evento, tra le aziende presenti si segnalano: Snav, GNV, Caremar, Navigazione Libera del Golfo, Alilauro, Moby, Tirrenia e Toremar. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e tutti coloro he sono interessati ad avviare una carriera lavorativa a bordo delle navi, potranno incontrare i referenti delle rinomate compagnie e colloquiare con loro circa un possibile inserimento in azienda.

Intanto, sempre sul fronte occupazionale, il Comune guidato dal sindaco Luigi Mennella ha approvato la delibera con la quale ha dato la propria adesione ad Asmel, l’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, con l’obiettivo di provare a dare un’accelerata alle procedure per assumere nuovo personale.

Il proposito che ha guidato l’amministrazione torrese nella sua scelta prende spunto dal fatto che “l’associazione intende assicurare ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico, nonché adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l’erogazione dei servizi da parte degli enti soci ai cittadini e alle imprese”. L’obiettivo dichiarato dal Comune è soprattutto la velocizzazione delle procedure legate all’assunzione di personale da mettere il più velocemente in servizio presso gli uffici, sempre più sguarniti di dipendenti.