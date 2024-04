RDR si aggiudica un altro premio: l’azienda di Torre del Greco tra le eccellenze d’Italia

Un altro prestigioso riconoscimento per RDR S.p.A Società Benefit, l’azienda di Torre del Greco leader nel settore del Ciclo Integrato delle Acque che, insieme alle sue controllate Darf e Officine RDR Aviomar, si è aggiudicata il Premio Etica e Legalità di Confindustria, giunto alla sua seconda edizione. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri a Caserta.

RDR, premio per l’azienda di Torre del Greco

Con 372 dipendenti e oltre 80 milioni di fatturato, la RDR si attesta ancora una volta tra le eccellenze di settore, conquistando il prestigioso riconoscimento nella categoria metalmeccanica e rientrando tra le 8 realtà campane vincitrici. Fondata nel 1978 da Francesco Di Ruocco come laboratorio artigianale di elettromeccanica, oggi RDR è il quarto player italiano nel settore del ciclo integrato delle acque, specializzato nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, messa in servizio e conduzione di opere acquedottistiche e impianti di trattamento acque.

Il riconoscimento – promosso con il sostegno scientifico dello spin off universitario Grale (Gruppo di ricerca e azione sulla legalità e l’etica) dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli – è stato istituito da Confindustria Caserta per spingere le Pmi del territorio verso buone prassi e modelli d’azione attenti al rispetto degli equilibri sociali, generazionali, ambientali e alla tutela dei cittadini e dei lavoratori.

Determinanti nell’attribuzione dei premi sono stati, infatti, il rating di legalità, il codice etico aziendale, i microsistemi di compliance e le certificazioni di qualità costantemente aggiornate, nonché altre best practice incentrate su comportamenti virtuosi per l’ecosistema aziendale e non solo. RDR si è distinta agli occhi della giuria per il suo posizionamento e il suo percorso distintivo, forte della recente riconferma del rating di legalità da parte dell’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza con il punteggio massimo di tre stelle.

“Essere una Società Benefit è una grande responsabilità, un impegno di legalità e trasparenza verso i territori in cui operiamo, verso i nostri fornitori e clienti, i nostri collaboratori, ma soprattutto verso la società e l’ambiente. Dedichiamo questo premio a tutta la grande famiglia RDR e a tutta la squadra di professionisti che ogni giorno con il loro operato e il loro impegno portano avanti comportamenti e azioni sostenibili e virtuosi nella tutela e difesa del bene comune. La ricerca della sostenibilità, la tutela della legalità, come la forte responsabilità sociale nel fare impresa sono elementi ormai imprescindibili per il successo di un’azienda” – ha commentato Alessandro Di Ruocco, presidente di RDR S.p.A che ha ritirato il premio.