Da Ibiza a Dubai, il gin di Torre del Greco conquista il mondo: è tra le eccellenze di Forbes

Il Vesuvius Magma Gin, il primo distillato al mondo realizzato con le botaniche del Vesuvio a Torre del Greco, conquista il mondo intero entrando a far parte anche delle 100 eccellenze italiane del food and beverage premiate da Forbes, il più potente magazine di finanza, investimento e marketing a livello internazionale.

Da Torre del Greco il Gin che conquista il mondo: è su Forbes

L’innovativo gin, ideato e prodotto da Maurizio De Fazio, continua a portare in alto il nome di Torre del Greco oltre i confini nazionali, fino a divenire una delle bevande più amate anche oltreoceano. Dopo aver spaziato tra i banconi dei bar più cool, da Capri a Ibiza fino a Dubai, il Vesuvio Magma nei giorni scorsi è stato riconosciuto dalla prestigiosa rivista statunitense Forbes tra le 100 eccellenze italiane nell’ambito food e beverage.

Un traguardo importante per Maurizio De Fazio e tutta la sua squadra che soltanto due anni fa lanciavano il Vesuvius Magma Gin – utilizzando, tra le altre cose, la ginestra – con l’obiettivo di diffondere e valorizzare le eccellenze del territorio torrese. Intento più che raggiunto in brevissimo tempo.

“Vesuvius è un gin campano al 100%, dalla raccolta delle botaniche fino alla distillazione. Il progetto nasce a Napoli e si basa su un’antica ricetta del 1944, anno dell’ultima eruzione del Vesuvio. Le botaniche sono interamente territoriali: alloro, finocchietto, ginestra e rosmarino vengono raccolte sulle pendici del vulcano mentre il ginepro proviene dall’area salernitana” – si legge nella descrizione fornita da Forbes.

Ma i riconoscimenti non finiscono qui: nelle scorse settimane il Vesuvius Magma Gin si è aggiudicato il secondo posto del podio di Berlin Intl Spirits Competition, tra le più importanti gare in Europa dedicate al beverage ed è stato acquisito da un catalogo di distribuzione nazionale con esclusiva di vendita, Spirits e Colori. Soltanto lo scorso anno, inoltre, il distillato vesuviano era entrato a far parte della Gin Guide Awards 2023.

“Il Vesuvius Magma Gin cammina da solo come un figlio che cresce e cammina sulle proprie gambe. Siamo talmente orgogliosi di tutti questi successi, sia perché stiamo riuscendo a portare il nostro territorio in giro per il mondo, sia perché ciò che conquista sono sempre i prodotti di qualità, con un grosso studio alla base ed emblema di quel Made in Italy che ci caratterizza. Il nostro marchio è molto vicino alle realtà più fragili e alla solidarietà: molti sono gli eventi di beneficenza e le iniziative che promuoviamo per diffondere la cultura accessibile a tutti” – ha detto il brand manager De Fazio.

Grazie ad una convenzione tra Magma Gin e l’associazione Vesuvio Natura da esplorare, infatti, da maggio partiranno le visite gratuite al Vesuvio per i giovani meno fortunati, grazie alla vendita delle confezioni di gin. Il Vesuvius Magma, il 13 e 14 maggio, prenderà parte anche al Roma Bar Show, l’evento internazionale dedicato ai superalcolici.