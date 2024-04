Il campetto della villa comunale Ciaravolo rimesso a nuovo da AEC e Forum dei Giovani

Riqualificato il campetto in villa comunale Ciaravolo

La villa comunale torna ad avere il suo campetto: l’intervento di riqualificazione ha avuto luogo nella mattinata di domenica 21 aprile ad opera dell’associazione di volontariato AEC e dal Forum dei Giovani di Torre del Greco.

Si tratta di un area di competenza regionale, situata alla destra della scalinata che dalla villa comunale Vincenzo Ciaravolo porta a piazzale Cesare Battisti: un piazzale di cemento con una ringhiera di ferro che, data l’assenza di vere strutture sportive a Torre del Greco, per i ragazzi della zona è un piccolo Maracanà.

Un’area purtroppo abbandonata all’incuria e alla sporcizia, insicura e pericolosa ma una valvola di sfogo per giovanissimi che ancora si emozionano dando quattro calci ad un pallone per strada come un tempo. Grazie all’impegno dell’Associazione Eco Culturale, del Forum dei Giovani di Torre del Greco e dell’Agenzia Italiana della Gioventù, l’area è stata totalmente ripristinata: rimosse le erbacce, effettuata una pulizia approfondita, pitturato il pavimento e le inferriate disegnando delle linee che ricordano un campo da calcio con le due porte ai lati.

L’area ripulita e dipinta di “verde speranza”

“Abbiamo impiegato tutta la mattinata per il ripristino dell’area, rendendo più bello quello che nei fatti, per i ragazzi, è un campetto di pallone – racconta Michele Intoccia, presidente dell’AEC – Sono stati raccolti 10 sacchi di rifiuti: è stato bello vedere la partecipazione dei ragazzi della scuola De Nicola – Sasso e del Forum dei Giovani con il quale abbiamo realizzato in partnership questa iniziativa”.

“L’evento ha avuto un grande impatto nei confronti di tutti i cittadini: sono circa 20 i ragazzi dell’AEC che si sono impegnati per il ripristino, compulsando anche la partecipazione di persone che fanno parte dell’amministrazione comunale“, conclude il presidente.

Dopo le fatiche della domenica mattina, l’area appare dipinta di verde: il colore dell’erba dei campi di calcio, anche se sotto i piedi dei ragazzi continua ad esserci il duro cemento. Ma anche il colore della speranza che non smette di battere in chi cerca, con i mezzi che ha a disposizione, di rendere più vivibile il proprio territorio.