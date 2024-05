Nell’animato cuore della movida di Torre del Greco si è verificata un’aggressione intorno alla mezzanotte di sabato scorso, causando panico tra la folla di persone per strada e nei locali affollati. Circa cinque individui hanno litigato animatamente, con toni accesi, prima che uno di loro estraesse un oggetto contundente ferendo gravemente un uomo di circa 40 anni. Il gruppo si è poi dato alla fuga, mentre la vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso di Boscotrecase.

Aggredito dal branco nel cuore della movida, 40enne ferito gravemente ad una mano

Le testimonianze raccontano di una scena scioccante, con una grande pozza di sangue sul marciapiede, suscitando sgomento tra i presenti. Le forze dell’ordine, intervenute sul luogo, stanno indagando per ricostruire l’episodio, che sembrerebbe essere nato da motivi banali.

Quest’ultimo episodio di violenza, che si aggiunge a precedenti incidenti nelle settimane passate, ha riacceso i riflettori sull’emergenza sicurezza a Torre del Greco, specialmente nei fine settimana. I cittadini chiedono maggiori presidi di pubblica sicurezza per garantire un ambiente più tranquillo durante le ore notturne.

Nonostante i recenti episodi preoccupanti, è stata confermata la chiusura della stazione Centro dei Carabinieri di via Circumvallazione, un presidio di grande importanza per la sicurezza della zona.

Aggressione a Torre del Greco, la ricostruzione dei fatti

Cinque persone iniziano a discutere animatamente. Qualcuno tira fuori un oggetto contundente e colpisce un uomo di 40 anni circa, incensurato. Gli colpisce la mano, che rimane ferita in maniera molto grave. Arriva la Polizia del commissariato di via Sedivola, il gruppo scappa via.

La persona aggredita viene trasportata all’ospedale di Boscotrecase, in pronto soccorso. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha ricevuto molti punti di sutura.