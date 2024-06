Presto una “panchina gigante” sul Vesuvio: la vista sul golfo di Napoli lascerà senza fiato

Una “panchina gigante” con vista mozzafiato sul golfo di Napoli: dovrebbe arrivare a breve anche a Torre del Greco una delle attrazioni più “instagrammate” degli ultimi anni, grazie all’impegno di di due associazioni cittadine.

Panchina gigante a Torre del Greco

Sarà posizionata su uno dei terrazzamenti panoramici che costellano il percorso “Tra il mare e la montagna“: un sentiero di accesso al Vesuvio che parte da Torre del Greco e sul quale noi di VesuvioLive.it abbiamo creduto fin da subito, seguendo l’entusiasmo di Carlo Esposito e Gerardo Borriello, rispettivamente presidenti delle associazioni Sviluppo Area Porto e Fondiaria Oasi Vesuvio.

Si tratta di un percorso ciclopedonale che dovrebbe nascere a partire dalla zona alta di Torre del Greco, nei pressi di Cappella Nuova, fino ad arrivare al cratere del Vesuvio, sfruttando vecchie mulattiere ed attraversando sentieri tra una natura meravigliosa, panorami da perdere il fiato e reperti storici unici e nascosti: sul progetto è stato già firmato un protocollo d’intesa tra il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ed il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio Raffaele De Luca.

Il progetto “Big bench community”

La prima panchina gigante è apparsa a Clavesana, in provincia di Cuneo, nel 2010: da allora, ne sono apparse in tutta Europa oltre 350 grazie all’impegno della Fondazione BBCP (Big Bench Community Project) che aiuta quanti vogliono installare nei propri territori queste vere e proprie opere d’arte in simbiosi con la natura.

Forse è proprio questa la chiave del successo di quest’iniziativa: una panchina “over size” in punti panoramici, aperti al pubblico ed accessibili a tutti. Una dimensione volutamente “esagerata” per far sentire bambini anche gli adulti che vi si approcciano. Le panchine giganti hanno poi avuto una vera consacrazione con i social, diventando protagoniste di bellissimi scatti virali ed amate da chi è alla ricerca delle location più “instagrammabili”.

Il presidente Esposito: “Diamo visibilità a Torre del Greco”

Di bellissime location panoramiche la nostra penisola è ricca, ma di certo la terrazza tra mare e Vesuvio riscoperta dalle associazioni Sviluppo Area Porto e Fondiaria Oasi Vesuvio ha un qualcosa in più: con il vulcano più conosciuto del mondo alle spalle, immersa nel verde e con la vista dell’intero golfo di Napoli che si apre davanti agli occhi, da Nisida a Punta Campanella, isole comprese.

“Il progetto per la realizzazione del sentiero sta andando avanti – spiega Carlo Esposito, presidente dell’Associazione Sviluppo Area Porto – ci sono dei tempi tecnici necessari ma tutto sta proseguendo. Quella della panchina è un’opportunità che abbiamo voluto cogliere per dare visibilità al territorio”.

La Fondazione BBCP ha infatti dato vita ad un vero e proprio circuito che promuove le location nelle quali sorgono le “Big Bench”, con mappe e segnaposti sul web e con l’introduzione di un “passaporto” sul quale i visitatori delle panchine possono farsi apporre un timbro di presenza.

“Ora diamo il via al necessario percorso autorizzativo con comune e Parco del Vesuvio. La fondazione è molto rigida su alcuni punti: in particolare, la realizzazione della panchina (per la quale abbiamo un anno di tempo) tassativamente non dovrà avvenire con soldi pubblici. Per questo, accoglieremo con piacere i privati che vorranno contribuire. Si tratta di un’altra azione per dare visibilità anche dal punto di vista turistico al territorio di Torre del Greco, nel solco delle altre attività che stiamo portando avanti.”