Il Forum dei Giovani sceglie di non partecipare al Pride torrese: avviata una petizione on line

Il Forum dei Giovani di Torre del Greco ha votato contro la partecipazione al Pride che si terrà in città a settembre: ma l’opposizione non ci sta e lancia una petizione on line che ha già raccolto quasi 350 firme in due giorni.

Il Forum dei Giovani vota contro il Pride

Il quarto Consiglio del neo rinnovato mandato del Forum dei Giovani, organo consultivo e democratico della città di Torre del Greco, si è tenuto sabato 15 giugno. All’ordine del giorno la proposta di collaborazione al primo Pride a Torre del Greco, che si terrà a settembre, organizzato dall’associazione “Pride Vesuvio Rainbow”.

Dopo lunga ed accesa discussione tra alcuni consiglieri in merito alla collaborazione, la proposta è stata bocciata dalla maggioranza che ha votato contro, mentre una parte si è astenuta ed una strenua minoranza ha votato a favore. A sostegno del rifiuto, sarebbero state addotte motivazioni tecniche, burocratiche e procedurali interne al Forum stesso: ma le modalità con cui è arrivata questa bocciatura lasciano sospettare che potrebbero esserci motivazioni politiche dietro il “no”, come apertamente sostenuto anche da alcuni consiglieri.

Petizione on line, boom di firme: 350 in 2 giorni

Da qui la decisione dell’opposizione di rivolgersi alla propria “piazza” di riferimento, i giovani torresi tra i 16 ed i 34 anni: ad essi si rivolge la petizione on line sul sito change.org che in pochissime ore è diventata virale ed ha raggiunto oltre 100 condivisioni, portando a raccogliere quasi 350 firme in due giorni: giovani che, sulla base di un dettagliato progetto, affermano da “elettori” del Forum la volontà di essere rappresentati in un’iniziativa che al momento non ha precedenti nella città del corallo.

Nel testo della petizione si riafferma, infatti, l’importanza dell’evento che intende sensibilizzare e combattere l’omotransfobia: in particolare si sottolinea quanto siano importanti queste iniziative in contesti di provincia come Torre del Greco, dove la sensibilità verso questi temi appare ancora acerba e gli episodi di discriminazione sono purtroppo maggiormente frequenti che nelle grandi città. Come dimostra, tra l’altro, proprio il mancato appoggio dell’organo consultivo dei giovani: una delle categorie – generalmente – più sensibili alle tematiche di genere.

La petizione è ancora aperta ed è possibile firmarla sul sito change.org/Forum_Pride_TDG .