Trovata morta in casa a 42 anni la sera di Pasqua: Carmela aveva segni sul collo

Sarebbero stati ritrovati alcuni segni sul collo di Carmela Quaranta, la donna di 42 anni ritrovata morta nel suo appartamento di Mercato San Severino, nella serata di Pasqua. La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sulle cause del decesso, al momento ancora sconosciute.

Donna trovata morta in casa a Mercato San Severino: le indagini

Carmela risultava irreperibile dallo scorso venerdì, motivo che avrebbe spinto un’amica della donna a presentarsi sotto casa sua, non essendo riuscita per giorni a mettersi in contatto con lei. Di qui la macabra scoperta dopo l’intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco: la 42enne giaceva già priva di vita in camera da letto e a nulla sarebbero serviti i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla.

Ieri pomeriggio si è svolta l’autopsia sul corpo della donna presso l’ospedale Curteri di Mercato San Severino. Intanto la Procura sta vagliando diversi filoni di indagine: balza l’ipotesi di un furto, validata dal mancato ritrovamento del cellulare della vittima, ma anche l’eventualità che il decesso possa legarsi a qualche altro motivo, che sia un malore o una overdose. Si tratta di semplici possibilità che non escludono ulteriori cause.

Ad un primo esame non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sul corpo di Carmela, soltanto dei segni sul collo che dovranno essere analizzati in maniera approfondita tramite i risultati dell’autopsia. Resta il dolore per una tragedia, che dovrà essere attentamente ricostruita, e la morte improvvisa di una giovane donna.