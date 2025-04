Tragedia di Pasqua in Campania, trovata morta in casa una donna: Carmela aveva 42 anni

Si chiamava Carmela Quaranta la donna di 42 anni ritrovata morta, nella serata di Pasqua, all’interno del suo appartamento in via Trieste, a Mercato San Severino (Salerno). Sarebbe stata una sua amica, non avendo più sue notizie, a presentarsi sotto casa sua per cercarla.

Mercato San Severino: trovata morta in casa a Pasqua

La 42enne pare risultasse irreperibile dallo scorso venerdì, motivo che avrebbe spinto un’amica a raggiungere l’appartamento dove abitava da alcuni mesi intorno alle 22:00 della domenica di Pasqua. Purtroppo, però, al suo arrivo era già troppo tardi: Carmela era riversa a terra, sul pavimento, già priva di vita.

Un drammatico decesso ancora ricoperto da un velo di dubbi e incertezze che ha spinto gli inquirenti ad ascoltare l’ex marito, la figlia, l’attuale compagno e altri familiari della vittima. Al momento non si esclude nessuna pista di indagine ma sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte.

Pare non sia passato inosservato agli inquirenti un dettaglio: all’interno dell’abitazione, né sul corpo della donna, non sarebbe stato ritrovato il suo cellulare. Un indizio che potrebbe far pensare anche ad una rapina subita e, probabilmente, degenerata nella tragedia. Da un primo esame esterno, tuttavia, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Resta da indagare anche l’ipotesi di un possibile malore o, nel caso più estremo, di un eventuale suicidio.

L’autopsia sarà effettuata il prossimo sabato presso l’ospedale Fucito di Mercato San Severino, dove attualmente si trova la salma della donna. Dopo l’allarme lanciato dall’amica della vittima sul posto sono accorsi i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno liberato l’accesso e recuperato il corpo.