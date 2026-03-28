Sono più di 123 gli alunni di Torre Del Greco ad aver partecipato attivamente allo spettacolo Aida presso il Teatro San Carlo di Napoli nell’ambito del Progetto Scuola InCanto.

Il progetto Scuola InCanto: le parole della preside del Don Milani

Scuola InCanto è un progetto didattico che prevede incontri seminari laborati per studenti e docenti, studiati e progettati per scoprire e conoscere vita, opere, curiosità, personaggi, trama e arie dell’opera scelta, coadiuvati dall’ausilio di un libro didattico e di un dvd. A seguito del percorso gli alunni si sono esibiti al Teatro San Carlo di Napoli un evento che ha avvicinato bambini e ragazzi al mondo della lirica.

La scuola Don Milani di Torre Del Greco con le professoresse Annacaterina D’Auria e Patrizia Capozzi per la scuola secondaria e la maestra Federica Orlando per la scuola primaria, hanno aderito a questo progetto nella consapevolezza di poter trasportare gli alunni in un mondo per loro nuovo.

“Ragazzi motivati che si sono impegnati in incontri pomeridiani anche con un esperto del massimo napoletano che si è complimentato per l’educazione e la preparazione dei partecipanti. Così ieri 24 marzo si sono esibiti sul palco del San Carlo, 123 alunni emozionati… che hanno emozionato i ben 285 familiari, il Preside prof. Aniello Ruocco e i 13 insegnanti accompagnatori. Scenografie spettacolari.. cantanti professionisti..musiche coinvolgenti e l’entusiasmo di alunni della scuola primaria e secondaria hanno regalato momenti di magia a tutti” – ha raccontato Annalisa Sallustio, rappresentante di Istituto della scuola Don Milani.