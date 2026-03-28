Patrizia Tramontano Guerritore è la candidata sindaco di San Giorgio a Cremano di Potere al Popolo e Direzione Futuro. I due movimenti hanno annunciato il sostengo comune tramite un comunicato stampa in cui hanno ribadito “con convinzione l’avvio di un percorso politico condiviso, fondato su obiettivi comuni, visione strategica e coerenza nei valori. Questa alleanza nasce dalla volontà reciproca di costruire un’alternativa credibile, radicata nel territorio e realmente rappresentativa delle esigenze dei cittadin*“.

Patrizia Tramontano Guerritore candidata sindaco di San Giorgio a Cremano

Potere al Popolo e Direzione Futuro si pongono come alternativa coerente e netta agli schemi e alle dinamiche che “negli anni hanno contribuito ad allontanare la politica dai bisogni reali della comunità”. Un ragionamento che ha condotto all’individuazione della candiata sindaco nella persona della Dott.ssa Patrizia Tramontano Guerritore, “figura di riconosciuta competenza e sensibilità istituzionale, che rappresenterà il punto di sintesi di questo progetto politico”.

Nella nota stampa si precisa che “L’obiettivo è portare avanti un programma concreto, reale, aperto al contributo di associazioni, realtà civiche e singoli cittadini, che sappia affrontare con serietà le principali criticità del territorio! Questa coalizione rappresenta un primo passo verso una proposta amministrativa nuova, credibile e coerente, capace di restituire centralità alla comunità e dignità all’azione politica locale”.