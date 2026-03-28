Elezioni, anche Free Portici sostiene Farroni: “Il PD ci ha negato l’interlocuzione”

Free Portici ha sciolto le riserve. Il movimento civico ha deliberato all’unanimità dei propri attivisti di sostenere la coalizione “Portici 2036” e il suo candidato sindaco Fernando Farroni in vista delle prossime elezioni comunali. Una scelta maturata dopo mesi di lavoro politico e di tentativi — rimasti senza esito — di costruire un Campo Largo più ampio che includesse anche il Partito Democratico locale.

La decisione arriva in un momento in cui il panorama politico cittadino si è già strutturato in due blocchi distinti: da un lato “Portici 2036”, che ha avviato una campagna di ascolto e di elaborazione di proposte per la città; dall’altro la coalizione del PD e di alcune liste civiche, ancora priva di un candidato sindaco.

Il PD chiude le porte: “Ci è stata negata l’interlocuzione”

Free Portici non nasconde la delusione per come si è concluso il tentativo di dialogo con il centrosinistra. Il movimento aveva esplicitamente chiesto un’interlocuzione con il PD porticese nell’ottica di costruire un Campo Largo credibile e plurale, capace di superare la stagnazione politica che si protrae da tempo. La risposta è stata, di fatto, il silenzio: riunioni a porte chiuse, nessun candidato ancora individuato, nessuna apertura al confronto pubblico.

Nel comunicato diramato dal movimento si legge che “Free Portici ha finanche chiesto un’interlocuzione con il PD porticese, nell’intento di apportare un contributo al dibattito politico pubblico e di promuovere a tutti i costi il superamento del passato, con la costituzione di un Campo Largo credibile e plurale. Purtroppo, tale opportunità ci è stata negata“.

“Portici 2036”, al contrario, ha dimostrato un approccio in linea con quello di Free Portici, avviando un percorso di ascolto della città che richiama l’Analisi dei Bisogni presentata dal movimento due settimane fa a Villa Fernandes. È su questa base di affinità metodologica e programmatica che è maturata la scelta di campo.

Le sfide di Portici: densità, mobilità e partecipazione

Il sostegno a Farroni non è una resa in bianco. Free Portici porta con sé una visione precisa delle priorità su cui la prossima amministrazione dovrà misurarsi. Portici resta una delle città a più alta densità abitativa d’Italia e d’Europa, e i nodi critici percepiti dalla cittadinanza sono molteplici: la sosta e la viabilità, gli spazi di aggregazione pubblica, le politiche sociali, la trasparenza amministrativa, la gestione delle partecipate e dei tributi comunali, il rafforzamento del sistema di raccolta dei rifiuti.

Il tutto in un contesto globale che impone una visione di lungo periodo: la crisi demografica, l’emigrazione dei talenti verso Nord e all’estero, i cambiamenti climatici, le tensioni internazionali. Free Portici non rinnega alcuni risultati delle amministrazioni precedenti — dal recupero di alcune zone della città al decoro urbano — ma ritiene che su questi fronti più urgenti serva un salto di qualità netto.