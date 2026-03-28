Spettacolo dei “I Corallini” alla chiesa SS. Annunziata: standing ovation per i giovani talenti

Musica, devozione ed emozione sono i temi della serata tenutasi il 25 marzo 2026 a Torre Del Greco presso la parrocchia della Santissima Annunziata. Il concerto bandistico dell’Associazione Musicale “Enzo De Bellis”, protagonista con la banda cittadina “I Corallini”, ha riscontrato un grande successo.

Il tributo alla tradizione Mariana: l’eredità del Maestro Izzo

Sotto la direzione del Maestro Vincenzo Pignataro, che ha raccolto con onore e talento l’eredità del Maestro Izzo, la banda ha eseguito un programma vario dal Gladiatore e la Malinconia di Oblivion, passando per le note di Domenico Modugno e il grande Canzoniere Napoletano, chiudendo in festa con Funiculì Funiculà.

Durante la serata un tributo alla tradizione Mariana: una serie di canti religiosi trascritti per banda proprio dal compianto Maestro Izzo, che con dedizione infinita aveva lavorato a queste partiture pensando proprio alla Santissima Annunziata.

Il concerto previsto inizialmente all’esterno si è svolto all’interno della chiesa a causa di una variazione del clima, segnale che i presenti hanno interpretato come “segno del destino”.

Il grande successo della banda dei I Corallini

“L’Associazione “De Bellis” rivolge un ringraziamento speciale al parroco, Don Aniello Di Luca, per la grandissima ospitalità e l’entusiasmo travolgente con cui accoglie sempre le iniziative musicali. Un ringraziamento sentito va all’intera comunità della SS. Annunziata e alla consigliera comunale Valentina Ascione, che con la sua presenza ha testimoniato la vicinanza dell’Amministrazione Comunale di Torre del Greco a una realtà storica che continua a dare lustro alla città,” – ha dichiarato l’organizzazione.

​Il segreto del successo de “I Corallini” risiede nella sua anima giovane. La banda è infatti composta da giovani musicisti e professionisti che hanno mosso i loro primi passi proprio tra le mura dell’Associazione De Bellis e che oggi proseguono i loro studi presso il Conservatorio.

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“Portiamo avanti la passione e la dedizione che ci ha insegnato il Maestro Izzo,”– spiega la Presidente dell’Associazione, la Maestra Gemma Izzo. “Vedere i nostri ragazzi crescere, formarsi come professionisti e tornare a suonare per la propria città è la nostra soddisfazione più grande. Il calore ricevuto ci spinge a continuare questo percorso di cultura e di aggregazione.