Ciao Papa Francesco, l’ultimo saluto al Pontefice: dove vedere i funerali in diretta

Si terranno sabato 26 aprile, alle ore 10:00, i funerali di Papa Francesco: oltre ai tanti fedeli che giungeranno sul posto, la cerimonia funebre potrà essere seguita in diretta sia in TV che in streaming.

Funerali di Papa Francesco: come seguirli in TV e streaming

In base al testo liturgico, che prevede di fissare i funerali del Pontefice dal quarto al sesto giorno dopo la morte, la data scelta per l’ultimo saluto a Papa Francesco è quella di sabato 26 aprile. L’appuntamento è alle ore 10:00 sul sagrato di San Pietro, a Roma.

La Liturgia sarà presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Al termine della celebrazione eucaristica avranno luogo l’Ultima commendatio e la Valedictio. Di seguito il feretro del Pontefice sarà portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 1 che darà il via ad uno speciale dedicato alle esequie del Papa, probabilmente a reti unificate (dunque visibile anche su Rai 2 e Rai 3). In onda, a partire dalle 9:45, anche lo speciale del TG5, su canale 5, condotto da Cesara Buonamici, dedicato a Papa Francesco. Anche su La7, dalle 9:45, con Enrico Mentana si darà spazio ai funerali.

Il rito sarà seguito in diretta anche da TV2000 e Radio inBlu2000. Il canale Youtube di Vatican News, canale di comunicazione ufficiale del Vaticano, continuerà a trasmettere i contenuti principali riguardanti l’ultimo “viaggio” del Papa. Un programma dedicato andrà in onda anche su Sky Tg24. I funerali saranno visibili anche sulle piattaforme Rai Play, Mediaset Infinity e i vari canali social accreditati.