L’ultimo saluto a Papa Francesco: la data dei funerali e il “rito rinnovato” voluto dal Pontefice

Enigma Serie A, possibili altri rinvii nel weekend per il funerale di Papa Francesco

Si terranno nei prossimi giorni, e comunque entro la fine di questa settimana, i funerali di Papa Francesco, deceduto nella mattinata di ieri, 21 aprile, nel giorno di Pasquetta. L’ultimo saluto darà il via anche all’iter del Conclave che servirà per eleggere il nuovo Pontefice.

Funerali Papa Francesco: la data

Come previsto dal testo liturgico, la cerimonia funebre dovrebbe avvenire dal quarto al sesto giorno dopo la morte, dunque tra giovedì 24 e sabato 26 aprile potrebbe esserci l’ultimo saluto a Papa Francesco. In questi ultimi minuti è stata ufficializzata la data: i funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile, alle ore 10:00, sul sagrato di San Pietro.

La Liturgia sarà presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Al termine della celebrazione eucaristica avranno luogo l’Ultima commendatio e la Valedictio. Di seguito il feretro del Pontefice sarà portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione.

La cerimonia si svolgerà in base al “rito rinnovato” richiesto proprio dal Pontefice che, nel corso della sua vita, aveva da sempre manifestato la volontà di ricevere un funerale molto più semplice, come “pastore e discepolo di Cristo” e non di un “potente del mondo”.

Un rito, dunque, più sobrio che rispecchia il desiderio di Papa Francesco di essere sepolto “con dignità ma come ogni cristiano”. Viene meno, così, l’esposizione del corpo sul catafalco, la doppia veglia, i titoli magniloquenti dell’omelia. Salta anche la procedura delle tre bare: la bara del Pontefice è una sola, non c’è più la deposizione e chiusura della bara di cipresso nella seconda di piombo e nella terza di rovere.

Il giorno del funerale del Papa Francesco darà inizio al cosiddetto periodo dei Novendiali: nove giorni di Messe di Suffragio che si terranno a San Pietro, a partire proprio dall’ultimo saluto al Pontefice.