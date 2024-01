Torre del Greco rinnova il Forum dei Giovani: tutti i nomi dei 23 aspiranti consiglieri

La città di Torre del Greco rinnova il Forum dei Giovani. Saranno 23 gli aspiranti consiglieri che venerdì 26 e sabato 27 gennaio parteciperanno all’elezione per il rinnovo del Forum dei Giovani. Si sono infatti concluse le procedure per le candidature all’organismo che comprende ragazzi residenti a Torre del Greco che abbiano compiuto 16 anni e al momento del voto non abbiano superato i 34 anni di età.

Torre del Greco rinnova il Forum dei Giovani

Un dato che viene salutato con soddisfazione dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella: “Se si tiene conto che ogni candidatura doveva essere obbligatoriamente supportata da almeno venti sottoscrizioni – è il commento dell’assessore alle Politiche Giovanili, Anna Fiore – siamo di fronte ad una partecipazione che complessivamente ha visto coinvolti quasi 500 giovani”.

Un aspetto che lascia ben sperare circa una proficua partecipazione al voto in programma dalle 9 alle 19 di venerdì 26 gennaio presso il centro polifunzionale Mario Lambiase (ex palestra Gil) di via Vittorio Veneto e presso la tensostruttura di Palazzo La Salle in viale generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e dalle 9 alle 14 di sabato 27 gennaio, in questo caso esclusivamente presso il complesso sportivo La Salle. Proprio presso la tensostruttura si procederà poi, a cura dell’ufficio elettorale di sezione, allo scrutinio unificato di tutte le schede.

I nomi dei candidati

Questi i nomi dei candidati alla carica di consigliere del Forum dei Giovani: Battiloro Ciro, Borriello Cristiano, Castellano Francesco, Cropano Giorgio, Cutolo Ciro Massimiliano, D’Albenzio Alessandro, Esposito Luigi, Fabiano Antonio, Giobbe Davide Ciro, Guida Alessia, Izzo Alfredo, Mennella Arianna, Miele Alessandro, Niglio Roman, Palomba Giuseppe, Pasqua Luigi, Pinto Emanuele, Ramondo Pasquale, Ricciardi Michele, Scarpati Flavia, Sellitto Simona, Serpe Giorgia, Taté Daniela. “L’elezione dei componenti del Forum – conclude l’assessore Fiore – rappresenta per i giovani un’importante opportunità di coinvolgimento nella vita pubblica della città e in particolare in quello che è il mondo delle istituzioni. L’auspicio è dunque che sia forte il coinvolgimento legato alla procedure di voto”.