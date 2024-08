Litoranea, il mare è di nuovo “eccellente”: revocato dopo 3 giorni il divieto di balneazione

Revocato il divieto di balneazione sulla Litoranea di Torre del Greco: dai nuovi rilievi dell’Arpac, le acque torresi sono tornate ad essere classificate come “eccellenti” quasi in tutti i punti di analisi.

Litoranea, revocato il divieto di balneazione

È durato appena 3 giorni e, a giudicare dall’affollamento delle spiagge torresi durante il weekend, erano stati davvero in pochi a preoccuparsi della sua “minaccia”. Il divieto di balneazione a Torre del Greco era scattato mercoledì 21 agosto con un’ordinanza firmata dal sindaco Luigi Mennella che prendeva atto dell’esito sfavorevole delle analisi Arpac sui campioni prelevati il giorno 19 agosto.

Il divieto, che inizialmente aveva interessato solo il tratto di mare antistante la stazione di S.Maria la Bruna (dove non ci sono stabilimenti balneari), è stato poi esteso il giorno 22 agosto a tutto il lungomare cittadino. Un atto dovuto, quello dell’amministrazione, in seguito ai responsi delle analisi chimiche sulle acque.

Il divieto, però, non sembra aver scoraggiato i tanti bagnanti che non hanno voluto rinunciare ad un tuffo tra le acque della Litoranea in quello che per molti è stato l’ultimo weekend di ferie. Complici le torride temperature e l’atavico “coraggio” dei bagnanti torresi, poco preoccupati della situazione a livello “microscopico” delle acque.

Nuovi rilievi: le acque sono eccellenti

Il divieto di balneazione ha avuto comunque vita breve: in data 23 agosto sono state effettuate le nuove analisi sui tratti di mare incriminati. La nota, giunta a protocollo ieri 25 agosto, definiva la qualità dei 3 punti di prelievo, ed esattamente IT015063084007, ovvero quella in prossimità della stazione Santa Maria La Bruna, IT015063084004 e IT015063084005, gli arenili in corrispondenza della Litoranea Nord e della Litoranea Sud, come balneabili.

In particolare, le condizioni delle acque nei pressi della stazione ferroviaria sono state catalogate come “buone”. Ma per tutto il tratto di via Litoranea, quello più affollato di bagnanti e stabilimenti balneari, le condizioni del mare sono state definite addirittura “eccellenti”. Da qui la revoca dell’ordinanza di divieto di balneazione e via libera, anche sulla carta, a quei tuffi che nella realtà non si erano mai fermati.