Sorrento-Turris, al via la prevendita dei biglietti: obbligo fidelity card per i corallini

Questa mattina è stata aperta la prevendita dei biglietti per la sfida tra Sorrento e Turris in programma sabato pomeriggio alle 18:30 al Viviani di Potenza. I corallini dunque tornano in Basilicata a distanza di qualche settimana ma a differenza di quella volta, i tifosi biancorossi potranno assistere alla partita solo se in possesso della fidelity card. Brutto colpo per i supporters, visto che la stessa trasferta lo scorso anno aveva totale libertà nella vendita dei tagliandi. Includendo anche chi non aveva la “tessera del tifoso”.

Sorrento-Turris, al via la prevendita dei biglietti, il comunicato dei corallini in merito

Nel comunicato dei corallini viene illustrato il percorso consigliato e tutte le informazioni del caso per l’acquisizione del biglietto. Il prezzo sarà di 15 euro + diritti della prevendita, il calcio d’inizio sabato alle 18:30. I biglietti saranno acquistabili sia online che nei negozi autorizzati per il centro di Torre del Greco. La prevendita si chiuderà domani sera alle 19:00.

“Sono in vendita i biglietti per assistere a Sorrento-Turris in programma sabato alle ore 18.30 allo stadio Viviani di Potenza. I residenti a Torre del Greco, soltanto se muniti di fidelity card del club corallino, potranno acquistare ESCLUSIVAMENTE i biglietti del settore ospiti. I tagliandi saranno in vendita fino alle ore 19 di domani presso i rivenditori Go2 (Kartizia Viaggi, via Nazionale 650 Torre del Greco) e attraverso il circuito Go2 al prezzo di 15 euro + diritti di prevendita. Queste le info stradali:

Per i tifosi della Turris – uscita obbligatoria Potenza Centro, proseguire per ponte Musumeci e poi viale Marconi, via Nazario Sauro ed infine via Viviani.

N.B. I tifosi, sia locali che ospiti, sono invitati a prendere visione dei Modelli di Prevenzione adottati dal Sorrento Calcio 1945 e disponibili sul sito ufficiale del club”.