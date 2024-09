Forum dei Giovani: “A Torre il bullismo non emerge. Ci impegneremo con attività, ma basta omertà”

L’ombra del bullismo sul ragazzo caduto da una finestra dell’Istituto Pantaleo di Torre del Greco: abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente del Forum dei Giovani cittadino, Alfredo Izzo.

Ragazzo caduto al Pantaleo: “Bullismo? Ci sono episodi ma non emergenza”

Sembrano essere ancora critiche, nei minuti in cui scriviamo, le condizioni del giovane di 16 anni caduto questa mattina 24 settembre 2024 da una finestra dell’Istituto Superiore “Eugenio Pantaleo” di via Cimaglia a Torre del Greco. Anche la dinamica appare ancora tutta da chiarire e le circostanze da confermare, ma le prime testimonianze raccolte all’esterno della scuola gettano l’ombra del bullismo sull’accaduto.

In merito a questo fenomeno abbiamo sentito il presidente del Forum dei Giovani di Torre del Greco, Alfredo Izzo: “Sono personalmente molto colpito da quanto accaduto al Pantaleo: da stamattina cerco di reperire informazioni sull’accaduto ma soprattutto siamo in seria apprensione per le condizioni di salute del giovane studente. Speriamo di poter avere buone notizie al più presto”.

“Per quanto in nostra conoscenza, come Forum dei Giovani, non sono stati segnalati particolari escalation di bullismo in città, né da parte dei consiglieri né da altri ragazzi: personalmente, negli anni scorsi ho assistito ad episodi che sono assolutamente da condannare ma non abbiamo notizie tali da poter parlare di ‘emergenza bullismo’”.

“Il dato è comunque preoccupante: la mancanza di testimonianze non determina che il problema non esiste, anzi. Molti casi restano sconosciuti anche per paura da parte delle vittime. Dobbiamo essere più vicini ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”.

Previste azioni contro il bullismo: “Dialoghiamo con l’amministrazione”

“Il fenomeno è certamente preoccupante a livello generale – spiega Izzo – quindi siamo attenti al problema e pronti ad accogliere ed aiutare chi volesse segnalarci eventuali episodi”. In attesa di chiarire le cause del fatto che ha sconvolto la comunità scolastica e tutta la città corallina, il Presidente del Forum annuncia: “Siamo pronti a mettere in campo iniziative volte a contrastare questo fenomeno. Ci mettiamo a disposizione per collaborare anche con l’amministrazione comunale per eventuali attività da mettere in campo”.

“So che si tratta di fenomeni di cui è sempre difficile parlare ma invito tutti i giovani a volerci riportare eventuali casi di bullismo per mettere in campo azioni concrete. Al momento, però, la priorità è ricevere una telefonata o leggere una notizia che ci rassicuri sulle condizioni del giovane del Pantaleo”.

Si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma è non mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti. Per questo bisogna chiedere aiuto, ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione.