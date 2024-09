ULTIM’ORA/ Torre del Greco, studente cade da una finestra nel cortile della scuola

Sono momenti di tensione e paura quelli che si stanno vivendo in via Cimaglia a Torre del Greco. Poco fa uno studente, di cui non si conoscono ancora le generalità, è caduto dalla finestra di uno dei piani superiori dell’Istituto Tecnico Eugenio Pantaleo. Avrebbe 16 anni.

Alcuni studenti ci hanno raccontato che il gesto potrebbe essere stato la conseguenza di atti di bullismo. Stiamo cercando di verificare la fondatezza di una ricostruzione che, se confermata, sarebbe di una gravità inquantificabile.

Torre del Greco, studente cade dalla finestra dell’Istituto Tecnico Eugenio Pantaleo

Secondo quanto raccontato a Vesuviolive.it all’esterno dell’istituto, il ragazzo sarebbe caduto dal dal terzo piano, atterrando nel cortile della scuola. In questi minuti si sta procedendo all’evacuazione dell’edificio per scaglioni.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, non avrebbe perso conoscenza nell’impatto ma le sue condizioni sarebbero gravi. Non si conosce ancora la dinamica che ha portato alla caduta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre del Greco per i rilievi del caso e la polizia municipale per gestire l’ordine pubblico.

Seguono aggiornamenti