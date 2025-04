É napoletana la meta preferita per i Ponti del 2025: è in cima alla Top 10 d’Italia

Non solo Pasqua e Pasquetta, anche per i prossimi ponti primaverili la Campania rappresenta ancora una volta una delle Regioni più attrattive dal punto di vista turistico, con l’isola di Ischia che conquista il primato nazionale: è quanto emerge dall’analisi che l’Osservatorio Telepass ha commissionato a Seed Digital per analizzare l’andamento dei flussi turistici nel corso dei ponti primaverili.

Ponti primaverili 2025: Ischia prima nella Top 10

L’analisi, condotta da Seed Digital (agenzia specializzata in digital marketing), si pone l’obiettivo di individuare le tendenze di ricerca legate ai ponti primaverili del 25 aprile e del primo maggio 2025, delineando le località preferite dai viaggiatori.

Il confronto tra i dati raccolti nei due periodi analizzati (giugno 2023 – marzo 2024 versus giugno 2024 – marzo 2025) evidenzia non solo la spiccata propensione alla pianificazione da parte dei viaggiatori italiani ma anche una marcata preferenza per le destinazioni nazionali (l’87% delle ricerche) e una notevole flessibilità nelle modalità di spostamento.

Rispetto al periodo precedente, le ricerche online legate ai ponti primaverili mostrano un incremento del 7% passando da 988.000 a quasi 1 milione e 100 mila interrogazioni sui motori di ricerca. Le ricerche si concentrano soprattutto sulle mete italiane (87%), seguite con largo distacco da Spagna (4%) ed Egitto (2%).

La classifica delle destinazioni più cercate per i ponti 2025 raggruppa località balneari e città d’arte: a dominare l’elenco, ponendosi al primo posto della Top 10, è l’isola di Ischia, già più volte inserita tra le isole più belle d’Italia e del mondo. La Regione più richiesta è, invece, la Sicilia, seguita subito dopo da Toscana e Campania.

Località più ricercate d’Italia: la classifica

1- Ischia;

2- Roma;

3- Rimini;

4- Riccione;

5- Firenze;

6- Venezia;

7-Lago di Garda;

8- Cinque Terre;

9- Isola D’Elba;

10- Costiera Amalfitana.

Regioni più ricercate: la classifica

1- Sicilia;

2- Toscana;

3- Campania;

4- Liguria;

5- Umbria;

6- Sardegna;

7- Emilia-Romagna;

8- Basilicata;

9- Trentino;

10- Calabria.