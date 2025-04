Formentera: l’isola dei sogni tra spiagge incantevoli e sapori autentici

Formentera, la piccola perla delle Baleari, è universalmente riconosciuta per le sue spiagge da cartolina, un vero eden per chi desidera una vacanza all’insegna del relax più assoluto. A un tiro di schioppo dalla vivace Ibiza, quest’isola di appena 19 chilometri incanta con la sua natura incontaminata, un mare cristallino e borghi pittoreschi che conservano un fascino d’altri tempi. Non mancano, inoltre, testimonianze storiche affascinanti come le iconiche torri di avvistamento e gli antichi mulini a vento.

Raggiungere questo angolo di paradiso è un gioco da ragazzi grazie ai numerosi voli low-cost che collegano i principali aeroporti italiani con Ibiza; una volta atterrati, comodi traghetti fanno la spola con Formentera, pronti ad accogliervi.

Organizzare il viaggio: consigli utili per una vacanza perfetta

Nonostante le sue dimensioni contenute e la comoda vicinanza all’Italia, una buona pianificazione è la chiave per vivere appieno la magia di Formentera. Oltre alla prenotazione del volo per Ibiza, assicurarsi in anticipo una casa vacanza a Formentera vi garantirà un’ampia scelta tra le diverse soluzioni abitative disponibili. L’appartamento si rivela spesso la scelta ideale, specialmente per gruppi di amici o famiglie con bambini che apprezzano la libertà di gestire i propri orari e, perché no, preparare qualche pasto in autonomia.

Un altro passo fondamentale nella preparazione del vostro viaggio è l’acquisto del biglietto del traghetto Ibiza-Formentera. Solo quattro compagnie operano questa tratta, con partenze dal porto di Ibiza. Per raggiungere quest’ultimo dall’aeroporto potrete optare per un comodo o per la più economica linea di autobus L10.

Una volta sull’isola, troverete numerosi sportelli bancomat per prelevare contanti, quattro farmacie, diversi supermercati e un’ampia offerta di bar e ristoranti pronti a soddisfare ogni vostra esigenza.

Un tuffo nel blu: le spiagge più spettacolari di Formentera

Il mare di Formentera è il vero gioiello che ha reso quest’isola celebre in tutto il mondo. Acque cristalline e spiagge che ricordano i Caraibi sono il fiore all’occhiello di questo angolo di Mediterraneo. Stilare una classifica delle spiagge più belle è quasi impossibile, poiché ognuna vanta peculiarità uniche che la rendono indimenticabile.

Sul versante settentrionale, le prime ad accogliervi sono le incantevoli Ses Illetes e Levante, soprannominate le “spiagge sorelle” per la loro conformazione su una sottile lingua di sabbia. Frequentate spesso da personaggi famosi e situate all’interno del Parco Naturale di Ses Salines, il loro accesso è a pagamento, ma la bellezza del luogo ripaga ampiamente il costo.

Non meno scenografiche sono le spiagge che punteggiano la costa di Migjorn, a sud di Formentera. Calette nascoste, piccoli paradisi e i caratteristici chiringuitos a pochi passi dal mare rendono questo tratto di litorale uno dei più amati dai turisti e non solo.

Un paesaggio diverso vi attende a Es Calò, dove un tempo sorgeva il primo vero porto dell’isola. Tre insenature naturali danno vita a Ses Platjetes, piccole spiagge che alternano sabbia e scogli. Nuotare in queste acque dalle mille sfumature è un’esperienza impagabile.

Per chi ama la comodità, la spiaggia di Es Pujols è una delle più vivaci: grazie ai numerosi bar e ristoranti a portata di mano, è la scelta ideale per chi desidera avere tutto a poca distanza dall’ombrellone.

Infine, una vera perla è Cala Saona: incastonata tra alte scogliere rosse, è anche uno dei luoghi più suggestivi per ammirare un tramonto mozzafiato.

L’arte dell’aperitivo: brindisi al tramonto con vista mare

Sorseggiare un cocktail o una birra fresca mentre il sole si tuffa nel mare è un rito irrinunciabile per chi visita Formentera. L’aperitivo qui è vissuto come un vero e proprio momento di convivialità, celebrato nei numerosi chiringuitos che animano la costa e non solo.

Se a Cala Saona potrete godervi l’atmosfera suggestiva del chiringuito Boca Boca, sulla spiaggia di Es Pujols una sosta al Briss è quasi d’obbligo. Trovare posto sulla sua terrazza non è sempre facile, ma l’ampia passerella di legno che lo costeggia offre un comodo appoggio per chi desidera godersi il drink senza sedersi direttamente sulla sabbia.



Sempre a Es Pujols, un’alternativa affascinante è il mitico Chezz Gerdi, un ristorante iconico dell’isola dove, in un’atmosfera glamour e spensierata, potrete assaggiare alcuni dei migliori cocktail di Formentera.

Se vi trovate sul versante di Migjorn e desiderate concludere la vostra giornata di mare con un drink con i piedi nella sabbia, avrete l’imbarazzo della scelta. Qui si trovano alcuni dei chiringuitos più amati dai vacanzieri. Il Gitana, ad esempio, offre un’atmosfera bohémien ed è non raro incontrare qualche volto noto; un aperitivo indimenticabile è quello che potrete gustare da Amar, un chiringuito dallo spirito hippy e con una clientela variegata.

Infine, per una vista impareggiabile su tutta l’isola di Formentera e per ammirare un tramonto da favola, non c’è luogo migliore del ristorante Mirador, un vero e proprio belvedere. Accomodatevi sulla sua splendida terrazza e preparatevi ad assistere a uno dei momenti più magici della giornata.

Un viaggio nel gusto: alla scoperta dei sapori tipici di Formentera

Per un’immersione completa nella cultura locale, non c’è esperienza migliore che assaggiare le specialità gastronomiche di un luogo. Nel caso di Formentera, la cucina tradizionale trae ispirazione dalle ricette delle Isole Baleari e, in generale, dalla tradizione culinaria iberica.

Tra i piatti più celebri troviamo il “fritto di polpo“, una gustosa preparazione con polpo fritto accompagnato da patate, peperoni e spicchi d’aglio schiacciati con la buccia, e la “insalata payesa“, una ricca insalata con patate bollite a cubetti, peperoni a listarelle, cipolla cruda, pane secco e l’ingrediente distintivo: il pesce secco di Formentera.

Per concludere il pasto con una nota dolce, non mancano due dessert tipici: il “flaó“, una deliziosa torta di formaggio, e la “greixonera“, un budino preparato con pane, uova, latte, cannella e zucchero.

Infine, una menzione speciale la merita il vino di Formentera, un prodotto ancora poco conosciuto ma con una lunga storia alle spalle. La cantina Terramoll, situata nel pittoresco villaggio di El Pilar de La Mola e con ben 14 ettari di vigneti, produce ottimi vini come l’Es Monestir e l’Es Virot. Non esitate a consultare la loro pagina Instagram e a prenotare una visita guidata alla loro cantina per scoprire i segreti della viticoltura locale.